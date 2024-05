7 полезных привычек для правильного питания, которые вы должны сделать уже сейчас

Для того чтобы принять решение об упорядочении режима питания, следует прислушаться к советам специалистов. Поэтому стоит выбрать себе цель, которой, по вашему мнению, вы сможете достичь.

Эксперты в области здорового питания дали советы по наилучшим режимам питания. Если вы будете соблюдать их, то сможете значительно улучшить свое физическое состояние, говорится в материале издания Eat This Not That.

Полезные добавки

По словам диетологов, следует перейти к практике добавления полезных продуктов. Семена (чиа, лен, кунжут, тыква, подсолнечник), микрозелень, специи, ферментированная пища – все это недооцененные продукты, имеющие мощный профиль питательных веществ. Попытайтесь посыпать свой бутерброд микрозеленью, а также рецепты с куркумой и имбирем.

Наслаждайтесь выбором, который вы делаете

По словам специалистов, во время приема пищи вы должны наслаждаться ею. "Я собираюсь найти время, чтобы наслаждаться каждым кусочком того, что я ем, и наслаждаться выбором, который я сознательно делаю. Я также собираюсь прекратить диеты и найти здоровый способ питания, который будет иметь смысл на всю мою жизнь и позволит мне наслаждаться едой", – советуют диетологи.

Меньше беспокоиться

Специалисты советуют меньше беспокоиться о том, что вы должны делать с едой, а больше о том, что еда может сделать для вас. Ведь употребление разнообразных продуктов, насыщенных питательными веществами может положительно отразиться на вашем самочувствии. Это включает в себя улучшение микробиома кишечника, укрепление вашей иммунной системы, повышение вашего настроения и борьбы с хроническими заболеваниями.

Планировать заранее

Планирование вашего рациона имеет немаловажное значение. Вы можете составить список покупок, запланировать еду заранее и определиться с необходимым перечнем продуктов, которые вы собираетесь покупать, прежде чем идти в супермаркет.

Сделайте свои цели доступными

В то же время диетологи советуют простое решение, которое может пригодиться. А именно – прием добавки кальция и магния перед сном. Поскольку многие люди не достигают своих целей по потреблению кальция и магния. Итак, принимайте эту добавку перед сном, что может помочь восполнить пробел, а также, возможно, поддержать качественный сон.

Сосредоточьтесь на позитиве

Следует задуматься над тем, что вы можете добавить в свой план питания. Поэтому эксперты советуют быть положительными и сосредоточиться на добавлении более здоровых продуктов. Добавьте фрукты на завтрак, зелень к обеду, а на ужин подумайте о чем-нибудь более здоровом. В то же время, когда вы сталкиваетесь с ассортиментом, выберите тот, который вам больше нравится, и контролируйте порции.

Живите по правилу 80/20

Популярное правило 80/20 говорит, что 80% времени сосредоточьтесь на том, что вы должны делать, например, едите фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный белок и здоровый жир. Тогда 20% времени вы можете тратить немного на то, что вам не стоит есть каждый день, но вам нравится время от времени, не превышая предела.

Избегайте негатива

Даже если вы пытаетесь избегать вредной пищи или извлекать из своего рациона "плохую" пищу, не стоит превращать это в негатив. Следует относиться к пище положительно и принимать решение наслаждаться каждой едой, каждой закуской, и каждым куском попадающей в рот пищи.

Попробуйте правило красного, оранжевого и зеленого

Еще одно популярное правило светофора говорит о том, что во время каждого приема пищи вы должны обязательно включать фрукты или овощи красного, оранжевого или зеленого цвета. Таким образом, вы будете прилагать усилия, чтобы выбрать пищу, которая поможет вам чувствовать себя довольными. Ведь овощи и фрукты это питательная пища, богатая водой, клетчаткой и противовоспалительными соединениями. Употребление разноцветных продуктов помогает поддерживать здоровый вес, избегать хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и диабет.

Прекратите модные диеты

Также специалисты рекомендуют отказаться от разных модных диет, некоторые из которых "имеют целью отказ от углеводов, или потребление только соков, или, например, капустного супа. Ведь эти диеты не являются здоровыми для вашего тела и они не являются стойкими. Просто стоит обратиться за советом к специалисту, который поможет продолжать есть полезные блюда и продолжать жить здоровым и вкусным способом.

