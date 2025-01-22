11 лучших сочетаний пищи и напитков для эффективного похудения

Потеря веса часто кажется сложной и нелегкой задачей, но правильный выбор пищи и напитков может значительно упростить этот процесс. Диетологи утверждают, что сочетание некоторых продуктов поможет оптимизировать ваши усилия в борьбе за стройную фигуру.

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Издание eatthis.com собрало наиболее эффективные сочетания для завтрака, обеда, ужина и перекусов на похудении. Откройте для себя секреты здорового питания, которые усилят ваш метаболизм и помогут добиться желаемых результатов.

Завтрак

Яйца, ягоды и стакан молока

"Молоко предоставит вам много питательных веществ", – утверждает нутрициолог Эми Гудсон. Молоко содержит 13 основных питательных элементов и 1 грамм белка на стакан, дающий 8 грамм белка на 240 мл. В сочетании с яйцами, которые являются отличным источником белка и здоровых жиров, а также с ягодами, богатыми клетчаткой, это завтрак, который поддерживает энергию и чувство сытости в течение утра.

Цельнозерновые хлопья и молоко

Лорен Манакер, эксперт по питанию, рекомендует сочетание цельнозерновых хлопьев с молоком. Хлопья обеспечивают клетчатку, витамины группы B и железо, тогда как молоко дает кальций, витамин D и белок. Эта комбинация не только вкусна, но и богата важными питательными веществами, поддерживающими процесс похудения.

100% апельсиновый сок и яйцо, сваренное вкрутую

"Яйца являются отличным источником белка и питательных веществ. Апельсиновый сок без добавления сахара может способствовать снижению веса, поскольку исследования показывают, что пьющие этот сок люди имеют более низкий ИМТ и меньше жировых отложений", – отмечает Манакер.

Овес на ночь с молоком, семенами чиа и яблоками плюс зеленый чай

Если вам нужен кофеин утренний, но вы не хотите пить кофе, Гудсон рекомендует выпить зеленую чашку чая. Катехины в зеленом чае способствуют сжиганию жира и ускоряют метаболизм, а также придают энергию для физических упражнений. Соедините его с овсом, являющимся источником клетчатки, и семенами чиа для дополнительного чувства сытости и здоровья кишечника. Добавьте яблоки для клетчатки и этот завтрак обеспечит вас энергией к обеду.

Обед

Питательная чаша с черным чаем

"Черный чай также может способствовать похудению. Полифенолы в черном чае стимулируют сжигание жира и уменьшают потребление калорий", – говорит Гудсон. Скомбинируйте его с питательной чашей, содержащей клетчатку, белок и здоровые жиры для сытного и сбалансированного обеда.

Смузи с кефиром и белковым порошком

"Для быстрого обеда на ходу можно приготовить смузи с кефиром, который богат пробиотиками и белоком", – советует Гудсон. Добавьте замороженные ягоды и банан для клетчатки, а также ореховое масло для здоровых жиров и длительное чувство сытости.

Перекусы

Вода и сэндвич с ореховым маслом и бананом

"Не забывайте пить воду", – отмечает Манакер. Вода помогает сохранять гидратацию и способствует расщеплению жира. Сэндвич с цельнозерновым хлебом, ореховым маслом и бананом является идеальным перекусом, поскольку содержит углеводы, здоровые жиры, клетчатку и белок.

Газированная вода, греческий йогурт и овощной кекс

Газированные напитки помогают вам чувствовать себя сытыми, особенно если выпить их перед едой. Соедините газировку с овощным кексом, содержащим клетчатку и белок, и порцией греческого йогурта для поддержания сытости.

Ужин

Тако из говяжьего фарша и свежий овощной сок

"Вместо того чтобы есть все овощи, попробуйте смешать их в сок. Это помогает сохранить клетчатку и обеспечивает сытость", – предлагает Гудсон. Соедините сок с тако с говяжьим фаршем, который придаст белка и важные питательные вещества, а добавление овощей и авокадо сделает блюдо более сытным.

Лосось, шпинат, киноа и зеленый чай

Лосось, богатый омега-3, и киноа с высоким содержанием белка, соединенные с клетчаткой из шпината, создают идеальный ужин, что помогает предотвратить перегрузку желудка перед сном.

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