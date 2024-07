11 ошибок, которые вы совершаете во время покупок в магазине

Безусловно, каждый из нас регулярно посещает магазины, чтобы среди нескончаемых рядов супермаркетов выбрать лучшие и свежие продукты. Иногда такие визиты могут длиться часами, однако это не значит, что вы сможете выбрать только полезные товары.

В магазинах мы часто совершаем ошибки, покупая продукты, которые могут приводить к набору веса, например, покупая лишние вкусности или обработанные продукты. В Eat This, Not That! рассказали, какие действия в магазинах мешают жить здоровой жизнью.

Покупаете один раз в больших магазинах

Иногда желание насладиться вкусом быстрой еды может сбить с пути финансово и усложнить достижение целей похудения. Вместо этого покупайте продукты на неделю и готовьте еду самостоятельно, что способствует здоровому питанию и уменьшает расходы.

Не читаете состав

Перед покупкой проверяйте этикетки продуктов, чтобы избежать высокого уровня сахара, вредных жиров и пестицидов, которые могут содержаться в продуктах. Некоторые исследования показывают, что женщины, читающие этикетки, имеют больше шансов оставаться стройными.

Пробуете бесплатные образцы

Бесплатные образцы в продуктовом магазине могут добавить сотни калорий в ваш рацион. Кроме того, такая пища не несет информацию о пищевых свойствах, поэтому лучше избегать таких предложений.

Покупаете на голодный или полный желудок

Когда вы голодны, вы, вероятно, будете покупать нездоровую пищу и ненужные вещи гораздо охотнее, чем когда вы сыты. Лучше немного поесть перед покупками, чтобы сделать более здоровый выбор и избежать лишних калорий. Вместе с тем, покупки на полный желудок могут снизить желание заполнить тележку здоровой пищей, что может привести к менее здоровым выборам или приобретению меньше еды, чем вам нужно. Соблюдайте баланс, чтобы сделать правильный выбор в магазине.

Не составляете список

По данным исследования от Wharton, 20% покупок в супермаркете не запланированы, а 70,5% потребителей признают, что наиболее импульсивно они покупают именно еду. Чтобы избежать искушений, составьте список и берите с собой наличные деньги вместо карточек.

Берете продукты из центральных проходов

Именно в центральных проходах магазина обычно размещены вредные продукты, такие как чипсы, конфеты и газировка. В таких местах можно взять больше продуктов, которые способны накапливаться в форме лишних килограммов. Поэтому лучше делать покупки вокруг магазина, где находятся фрукты, овощи и нежирное мясо.

Опираетесь на бренд и этикетку

Дизайнеры упаковки обладают большой силой влияния на наши покупки, часто заставляя нас покупать ненужные вещи. Итак, обращайте внимание на продукт и его состав, прежде чем класть его в корзину.

Берете готовую еду в кулинарии

Отдел с готовой пищей может казаться удобным, однако полезность таких блюд довольно сомнительна. Предварительно заправленные салаты часто содержат вредные ингредиенты, отсутствие маркировки пищевой ценности и большие порции приводят к потреблению лишних калорий.

Не даете детям выбирать еду

Дети могут быть умными и креативными, но не быть экспертами по диетологии. Во время покупок создайте с ними общий список, чтобы избежать соблазнов в виде товаров, размещенных на уровне их глаз.

Набираете продукты на вес

Покупка продуктов оптом может сэкономить деньги, особенно на здоровой пище. Однако важно учитывать порции, разлагая их по банкам для лучшего контроля за потреблением.

Берете что-то у кассы

Закуски на кассе, хоть и выглядят достаточно привлекательно, но не несут определенных рисков для здоровья. Особенно если это конфеты и подслащенные напитки, которые продаются в большинстве супермаркетов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, об опасности продающейся в удобной упаковке пищи.

