Опасная упаковка: о чем следует знать, заказывая еду в удобной упаковке

После тяжелого дня или когда совсем нет желания готовить, заказ готовой еды является отличной альтернативой. И хотя скорее всего вы сможете насладиться вкусными блюдами, вы не можете гарантированно быть уверенными о безопасности пищи.

Существует вероятность, что контейнеры для пищевых продуктов и готовых блюд может быть изготовлено с использованием токсичных химикатов, которые опасны для здоровья человека. Какой вид пластика может быть опасным, однако широко используется в упаковке продуктов, рассказали в Eat This, Not That !

Доктор и медицинский токсиколог Келли Джонсон-Арбор объясняет, что самая токсичная упаковка для пищевых продуктов - это пластик с пластификаторами, такими как бисфенолы или фталаты. Эти химикаты делают пластик гибким и мягким, что часто используется для одноразовых контейнеров для еды на вынос и продуктов из супермаркетов.

Кроме того, некоторые бисфенолы и фталаты могут действовать как эндокринные разрушители, влияя на фертильность, половое созревание и даже спровоцировать развитие рака. Стоит отметить, что контакт пищи с таким пластиком оставляет на пище следы пластификаторов, которые дополнительно могут усилиться, если разогревать пищу непосредственно в такой упаковке.

По словам доктора Джонсон-Арбор, маленькие дети и женщины детородного возраста должны избегать этих химикатов, поскольку хроническое воздействие может нарушить важные для организма функции. Однако для взрослых, которые используют эти продукты время от времени, риск невелик. Поэтому ищите этикетки с фразами вроде "безопасно для микроволновой печи", "не содержит BPA", "без фталатов", "не содержит фталатов" и старайтесь сразу перекладывать еду на тарелку, чтобы минимизировать контакт с химикатами.

