11 приемов, помогающих контролировать вес

Знали ли вы что, то как вы едите, влияет на вес не меньше, чем сама еда? Таким образом, если сосредоточиться на приеме пищи и избегать отвлекающих факторов, можно легче контролировать аппетит и избежать переедания.

Видео дня

Таким образом, осознанное питание помогает выбирать более полезные продукты, есть только при реальном голоде и получать больше удовольствия от еды. В Eat This Not That поделились некоторыми простыми техниками, которые помогут сократить калории без стресса.

Обеспечьте себе здоровый и качественный сон

Недосып может повысить аппетит и привести к лишнему весу. Старайтесь ложиться спать вовремя и избегайте гаджетов перед сном, которые могут помешать засыпанию. Регулярный сон продолжительностью не менее 7-8 часов поможет избежать переедания и улучшить самочувствие.

Принимайте пищу сидя

Еда на ходу или перед холодильником заставляет вас съедать больше, чем нужно. Сидя за столом, вы лучше контролируете порции и наслаждаетесь вкусом блюд. Поэтому старайтесь всегда есть сидя, чтобы избежать бессознательного переедания.

Ешьте вместе с семьей

Люди, с которыми вы едите, влияют на вашу способность питаться осознанно. Совместные приёмы пищи с семьёй помогают лучше контролировать аппетит и избегать лишних перекусов. А чтобы поддержать здоровые привычки, объясните близким свою цель и предложите им присоединиться к осознанному похудению. Вместе вам будет легче наслаждаться едой и следить за размером порций.

Уберите телефон на время, пока вы едите

Не ешьте перед телефоном или телевизором — это мешает чувствовать вкус и контролировать аппетит. Отвлечение во время еды часто ведет к перееданию, ведь вы не замечаете, когда уже сыты. Поэтому, попробуйте есть осознанно: отложите гаджеты, обращайте внимание на текстуру, запах и вкус пищи. Чем больше сосредоточенности на еде, тем меньше шансов съесть лишнее.

Ешьте из настоящих тарелок

Используйте тарелки вместо еды прямо из упаковки. Это помогает воспринимать еду как полноценный прием пищи, а не как перекус, что может помочь уменьшить переедание и контролировать калории.

Делите еду на меньшие кусочки и тщательно их пережевывайте

Медленный и тщательный прием пищи помогает лучше чувствовать сигналы о сытости и избегать переедания. Исследования показывают, что потребление маленьких порций и увеличение количества жеваний может уменьшить количество съеденной пищи на 15%, а также сократить калории на 112 ккал. А потому, замедлите темп употребления пищи, чтобы легче контролировать аппетит и снизить калорийность.

Ешьте другой рукой

Попробуйте есть не преобладающей рукой — это поможет снизить количество потребляемой пищи на 30%. Ешьте медленнее и сосредоточьтесь на каждом кусочке. Также, не спешите, чтобы контролировать аппетит и уменьшить калории.

Убедитесь, что вы на самом деле голодны

Чтобы улучшить питание, остановитесь перед тем, как есть, и спросите себя: "Действительно ли я голоден?" Ешьте осознанно, уделяя внимание каждому шагу и выбирайте еду, которая поможет вам чувствовать себя лучше после еды, чем до нее.

Будьте благоразумными

Обращайте свое внимание на сенсорные аспекты пищи, такие как аромат или текстура. Это может помочь контролировать количество потребленной пищи. Например, приятный запах продуктов может уменьшить их потребление на 9%, а более яркая пища визуально уменьшает количество съеденного. Также стоит обращать внимание на текстуру: мягкая пища, обычно жирнее, а также потребляется больше. Фокусируясь на таких деталях, можно эффективнее избегать переедания и получать больше удовольствия от еды.

Практикуйте йогу

Исследования показывают, что люди, которые практикуют йогу, часто более внимательны к своему питанию и имеют лучший показатель веса. Кроме того, йога помогает сохранять спокойствие, что способствует осознанному подходу к еде и уменьшает риск переедания из-за стресса или эмоций.

Добавьте несколько минут йоги в свой привычный распорядок дня и сочетайте это с внимательным питанием. Завершите занятия чашкой зеленого чая, чтобы усилить эффект похудения и поддержать здоровый вес.

Контролируйте размер порций

Уменьшите порции, чтобы получать меньшее количество потребляемых калорий. Наука доказывает, что для похудения следует использовать маленькие тарелки и миски, ведь большие порции побуждают нас есть больше. Замените большие тарелки на салатные, поскольку это простой способ контролировать размеры порций без особых усилий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие здоровые привычки могут способствовать похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.