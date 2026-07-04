11 продуктов и напитков, которых специалисты по питанию стараются избегать

Некоторые продукты давно считаются полезными, хотя на самом деле могут содержать немало сахара, жира или других нежелательных компонентов. Именно поэтому диетологи советуют внимательно читать состав и не полагаться только на рекламные обещания или популярные стереотипы.

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Специалисты отмечают, что даже привычные для многих продукты могут не лучшим образом влиять на здоровье, если употреблять их регулярно. Эксперты назвали eatthis.com 11 продуктов и напитков, которых они сами стараются избегать в своём ежедневном рационе.

Гранола

"Гранола часто считается полезным продуктом, хотя на самом деле это один из самых обманчивых вариантов. Небольшая порция может содержать почти 600 калорий, около 30 граммов жира и 24 грамма сахара. Это сопоставимо с двумя кусочками чизкейка. Хотя гранола содержит клетчатку, белок и железо, ее высокая калорийность и большое количество сахара перевешивают потенциальные преимущества", – объясняет диетолог Лиза Московиц.

Заменители яиц в жидком виде

"Яйца, которые продаются в пластиковых контейнерах, сложно назвать натуральным продуктом. Из-за значительной промышленной обработки производители вынуждены добавлять синтетические витамины, чтобы компенсировать потери питательных веществ. Такой продукт очень далек от обычного яйца", – отмечает диетолог Дана Джеймс.

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Кетчуп

"Многие не задумываются, сколько сахара потребляют вместе с кетчупом. Всего одна столовая ложка содержит примерно четыре грамма сахара и около 20 калорий, но редко кто ограничивается таким количеством. Кроме того, во многих видах кетчупа содержатся подсластители, в частности кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который связывают с повышенным аппетитом и риском ожирения и диабета. Если уж использовать кетчуп, лучше выбирать варианты без добавленного сахара и искусственных компонентов", – советует диетолог Лиза Московиц.

Фруктовые соки

"Сок часто создает впечатление полезного продукта, хотя на самом деле это сладкий напиток. Да, он содержит витамины, но во многих сортах сахара не меньше, чем в газированных напитках. К тому же при приготовлении сока теряется клетчатка – одно из главных преимуществ свежих фруктов и овощей", – говорит диетолог Лия Кауфман.

Консервированные мясные продукты

"Такие продукты содержат очень много натрия, который способствует повышению артериального давления, а также значительное количество насыщенных жиров. Если нужен консервированный источник белка, существуют гораздо более полезные альтернативы", – отмечает диетолог Тоби Амидор.

Сладкие сухие завтраки

"Большинство готовых хлопьев содержат много быстрых углеводов, сахара и подвергаются сильной промышленной обработке. После такого завтрака человек быстро снова испытывает голод и в течение дня чаще тянется к сладкому", – объясняет диетолог Лорен Слейтон.

Ароматизированные сливки для кофе

"Я стараюсь не использовать ароматизированные сливки для кофе, ведь они часто содержат искусственные добавки, трансжиры, красители и подсластители. Такие ингредиенты могут негативно влиять на уровень "плохого" холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше выбирать продукты, в состав которых входят только молоко и сливки", – говорит диетолог Джина Консальво.

Картофель фри с сыром

"Обычный картофель сам по себе является питательным продуктом. Но после жарки в большом количестве масла и добавления плавленого сыра он превращается в блюдо с избытком жира, соли и калорий. Лично я от такого варианта отказываюсь", – говорит диетолог Кристин Палумбо.

Хот-доги

"Хот-доги часто становятся главным блюдом во время барбекю, но они содержат много жира и натрия. Один хот-дог может обеспечить более четверти рекомендуемой суточной нормы соли. Если добавить булочку и соусы, калорийность ещё больше возрастает. Кроме того, исследования показывают связь между регулярным употреблением переработанного мяса и повышенным риском колоректального рака", – отмечает диетолог Джим Уайт.

Шоколадно-ореховая паста

"Многие люди считают такие пасты полезными из-за наличия орехов. На самом деле же они содержат значительное количество добавленного сахара, тогда как белка в них очень мало. Из-за этого пользы от такого продукта значительно меньше, чем кажется", – объясняет диетолог Лия Кауфман.

Сырные снеки

"Они приятно хрустят и буквально тают во рту, однако такие закуски подвергаются сильной промышленной обработке. Из-за их легкой текстуры мозг не всегда успевает получить сигнал о насыщении, хотя калории накапливаются очень быстро. К тому же они содержат много искусственных добавок", – говорит диетолог Либби Миллс.

Ранее OBOZ.UA писал, от каких продуктов не стоит отказываться.

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