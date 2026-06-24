Учёные назвали продукты, отказ от которых может негативно сказаться на психическом здоровье

Психическое здоровье зависит не только от уровня стресса или жизненных обстоятельств, но и от повседневных привычек. Учёные всё чаще обращают внимание на связь между питанием, качеством сна и эмоциональным состоянием.

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Новое исследование показало, что определенные продукты могут играть важную роль в поддержании хорошего настроения и психологической устойчивости. В частности, специалисты выяснили, какие пищевые привычки связаны с лучшим самочувствием молодых людей, пишет eatthis.com.

Научная работа, опубликованная в журнале Frontiers in Psychology, охватила более 1100 участников и показала, что сочетание здорового питания, достаточного сна и физической активности связано с лучшим эмоциональным состоянием и общим самочувствием.

Исследование провели специалисты Университета Отаго с участием молодых людей из Новой Зеландии и США. Автор работы Шей-Руби Викхем отметила, что сон, физическая активность и правильное питание можно считать тремя ключевыми составляющими здоровья, которые помогают поддерживать психологическое благополучие молодых людей.

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В ходе анализа данных исследователи обнаружили, что наилучшие показатели самочувствия наблюдались у тех, кто ежедневно потреблял в среднем около 4,8 порций сырых овощей и фруктов. В то же время чрезмерное или недостаточное их употребление не давало такого эффекта. Участники, которые съедали менее двух или более восьми порций в день, чаще сообщали о более низком уровне благополучия.

Однако ученые подчеркивают, что простое увеличение количества фруктов и овощей в рационе не гарантирует автоматического улучшения психического здоровья. Старший автор исследования, доцент кафедры психологии Тамлин Коннер, пояснил, что главной целью работы было понять, какие факторы отличают молодых людей с высоким уровнем благополучия от тех, кто испытывает психологические трудности.

Самым важным фактором для поддержания психического здоровья, по словам исследователей, оказался сон. Самый высокий уровень общего благополучия демонстрировали участники, которые спали около восьми часов в сутки. В то же время самые низкие показатели депрессивных симптомов наблюдались среди тех, кто отдыхал примерно 9,7 часа в день.

При этом ученые подчеркивают, что качество сна имеет большее значение, чем его продолжительность. Чрезмерное количество часов, проведенных в постели, не всегда приносит пользу. По их мнению, полноценный и качественный сон способен положительно влиять на самочувствие гораздо больше, чем длительный, но неэффективный отдых.

Третьим важным компонентом исследователи назвали физическую активность. Хотя эта тема не была основным предметом анализа, авторы работы отметили, что регулярные физические упражнения также играют важную роль в поддержании позитивного психического состояния.

В то же время ученые подчеркивают: исследование лишь выявило связь между сном, питанием, физической активностью и психическим благополучием. Для подтверждения причинно-следственных связей необходимы дополнительные научные исследования.

"Мы не изменяли намеренно режим сна, уровень физической активности или рацион участников, чтобы оценить их влияние на психическое здоровье. Такие эксперименты уже проводились другими исследователями и демонстрировали положительные результаты. Наши выводы свидетельствуют о том, что следующим логичным шагом может стать комплексный подход к оздоровлению, сочетающий качественный сон, физическую активность и регулярное употребление фруктов и овощей", – отметил профессор Коннер.

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