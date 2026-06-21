6 продуктов, которые могут замедлить старение организма: что стоит включить в рацион
С возрастом в организме естественным образом возрастает риск развития воспалительных процессов, которые могут влиять на общее состояние здоровья и самочувствие. Питание играет ключевую роль в том, как именно стареет организм и насколько эффективно он противостоит хроническим заболеваниям.
Некоторые продукты способны не только обеспечивать энергией, но и помогать снижать уровень воспаления на клеточном уровне. Именно поэтому специалисты советуют обращать внимание на рацион и включать в него продукты с доказанным противовоспалительным действием, пишет eatthis.com.
Цветная капуста
"Цветная капуста содержит антоксантины – вид растительных пигментов, придающих ей характерный светлый цвет", – объясняет диетолог Маккензи Берджесс.
По словам эксперта, эти соединения обладают противовоспалительным действием, поэтому цветная капуста может стать полезным дополнением к рациону людей пожилого возраста. Её можно добавлять в запеканки, овощные гарниры, супы или использовать в качестве основы для альтернативных вариантов теста.
Ягоды
Ягоды считаются одним из лучших источников антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогают организму противостоять воспалению.
"Антоцианы, содержащиеся в ягодах, способствуют поддержанию иммунной системы и могут снижать уровень маркеров воспаления, связанных с различными заболеваниями", – отмечает диетолог Мегги Михальчик.
Регулярное употребление ягод может стать простым способом поддержать здоровье в любом возрасте.
Черника
Хотя полезны почти все ягоды, черника особенно известна своими свойствами, которые помогают бороться с воспалением и поддерживать здоровое старение.
"Эти небольшие ягоды содержат витамин С и богаты антоцианами – растительными пигментами с мощным антиоксидантным действием, которые могут способствовать уменьшению воспаления в организме", – говорит Берджесс.
Чернику легко добавлять в завтраки, салаты, йогурты или употреблять в качестве отдельного перекуса.
Финики
Несмотря на небольшой размер, финики содержат значительное количество полезных веществ, в том числе калий, клетчатку и полифенолы.
"Исследования показывают, что полифенолы могут помогать снижать окислительный стресс и воспаление, что потенциально уменьшает риск развития сердечных заболеваний, диабета и онкологических заболеваний", – отмечает Берджесс.
Финики можно есть отдельно или сочетать с ореховыми пастами и мягкими сырами.
Лосось
Лосось является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот.
"Омега-3 помогают организму бороться с воспалительными процессами", – объясняет Михальчик.
Исследования показывают, что эти полезные жиры могут способствовать снижению маркеров воспаления, поддерживать здоровый обмен веществ и положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы. Кроме того, они помогают противодействовать атеросклерозу – накоплению бляшек в сосудах, что ухудшает кровообращение и повышает риск сердечных заболеваний.
Оливковое масло
Еще одним важным продуктом для борьбы с воспалением является оливковое масло.
"Оно содержит полезные мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, эффективность которых в уменьшении воспаления подтверждена исследованиями", – говорит Михальчик.
Оливковое масло можно использовать для заправки салатов, овощных блюд и готовых гарниров. Наибольшее количество полезных веществ обычно содержит масло первого холодного отжима.
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