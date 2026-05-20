Врач объяснил, какие продукты помогают жить дольше и поддерживать здоровье

Рацион питания может существенно влиять не только на самочувствие, но и на продолжительность жизни человека. Медики все чаще подчеркивают важность продуктов, богатых клетчаткой, ведь именно она поддерживает работу многих систем организма.

Несмотря на это, большинство людей не получают достаточное количество пищевых волокон ежедневно. Врачи и эксперты по питанию объяснили express.co, почему клетчатка считается одним из главных элементов здорового рациона и как её недостаток может сказаться на здоровье.

Врач Каран Раджан рассказал, что именно клетчатка является одним из ключевых факторов для поддержания здоровья и долголетия. По его словам, без нее человек может существовать, однако качество жизни постепенно ухудшается.

"Вам не нужна клетчатка, чтобы выжить. Но если вы хотите жить дольше и чувствовать себя здоровее, то она вам, скорее всего, необходима", – объяснил врач.

Он отметил, что многочисленные научные исследования, систематические обзоры и метаанализы подтверждают пользу клетчатки и пребиотиков не только для кишечника, но и для организма в целом. По словам эксперта, положительный эффект прослеживается в поддержании здоровья сердца, печени, мозга и когнитивных функций.

Доктор Раджан также обратил внимание на роль короткоцепочечных жирных кислот, которые образуются при переработке клетчатки микрофлорой кишечника. Именно они, как пояснил медик, имеют большое значение для общего состояния здоровья.

"Мы видим в лабораторных исследованиях, как пребиотики и клетчатка стимулируют выработку короткоцепочечных жирных кислот. А мы знаем, что они являются мощными факторами, которые влияют на здоровье человека", – сказал он.

Врач добавил, что люди, которые потребляют больше клетчатки, обычно имеют лучшие показатели здоровья.

"Если сравнить людей с самым высоким уровнем потребления клетчатки и тех, кто ест ее меньше, первая группа в целом здоровее. У них лучшие метаболические показатели и анализы крови", – отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что недостаток клетчатки может со временем увеличивать риск не только физических, но и психических проблем.

Клетчатка – это разновидность углеводов растительного происхождения, который организм не переваривает. Она содержится во фруктах, овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах. Особенно богатыми пищевыми волокнами считаются брокколи, сладкий картофель, яблоки, ягоды, чечевица, черная фасоль, овес, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.

Эксперты по питанию также отмечают, что большинство людей не получают достаточно клетчатки с пищей. В Национальной службе здравоохранения (NHS) рекомендуют взрослым потреблять примерно 30 граммов клетчатки в день, однако средний показатель составляет лишь около 20 граммов.

Специалисты NHS отмечают, что рацион с высоким содержанием клетчатки связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и рака кишечника. Кроме того, такая пища помогает дольше чувствовать сытость, улучшает пищеварение и может предотвращать запоры.

Как увеличить количество клетчатки в рационе?

Чтобы получать достаточно пищевых волокон, NHS советует разнообразить источники клетчатки в ежедневном меню. Для этого стоит:

выбирать на завтрак овсянку или цельнозерновые хлопья;

заменить обычный хлеб и макароны на цельнозерновые варианты;

чаще есть коричневый рис, булгур и другие цельные крупы;

употреблять картофель вместе с кожурой;

добавлять в блюда фасоль, нут или чечевицу;

увеличить количество овощей в гарнирах, супах и соусах;

выбирать на десерт свежие или сушеные фрукты;

перекусывать фруктами, овощными палочками, орехами или семечками.

