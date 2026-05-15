Без жестких диет: кардиохирург поделился своим меню для здорового сердца

Здоровье сердца в значительной степени зависит от ежедневного рациона, а не только от генетики или образа жизни. Кардиохирурги, которые ежедневно сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лучше всего понимают эту взаимосвязь.

Видео дня

Сяоин Лу – кардиохирург и специалист по аортальной хирургии в Cleveland Clinic делится собственным опытом питания, которое помогает поддерживать сердце в хорошем состоянии. Ее пример показывает, что полезная для сердца диета может быть простой, доступной и вполне реальной в повседневной жизни, пишет Parade.

Врач подчеркивает, что рацион – один из самых мощных инструментов профилактики сердечных приступов и инсультов. По ее словам, пища непосредственно влияет на уровень холестерина, артериальное давление и воспалительные процессы в организме, которые могут способствовать образованию бляшек в сосудах.

Лу также отмечает, что главной проблемой здорового питания часто является не недостаток знаний, а нехватка времени и перегруженный график. В то же время для поддержания сердца не нужны сложные диеты или дорогие продукты – достаточно делать ставку на цельную, минимально обработанную пищу: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые, орехи, семена и нежирные белки. Даже небольшие изменения – больше домашней пищи и меньше сахара и ультраобработанных продуктов – способны улучшить показатели здоровья.

Как врач выбирает продукты?

Сяоин Лу объясняет, что полезное для сердца питание помогает одновременно контролировать вес, уровень холестерина и состояние пищеварительной системы.

Она обращает внимание на продукты с высоким содержанием:

Антиоксидантов (например, ягоды) – они уменьшают воспаление, борются со свободными радикалами и замедляют образование бляшек в сосудах.

Клетчатки (овес, цельнозерновые, овощи) – помогает снижать "плохой" холестерин, стабилизирует сахар в крови и аппетит.

Пробиотиков (йогурт, кефир, ферментированные продукты) – поддерживают микробиом кишечника, который влияет на иммунитет и общее здоровье.

Белка (бобовые, нежирное мясо) – обеспечивает сытость и контроль веса.

Омега-3 жирных кислот (рыба, авокадо, семена чиа и конопли) – поддерживают здоровый уровень холестерина.

Зато врач ограничивает:

переработанное мясо;

сладкие газированные и энергетические напитки;

фабричную выпечку;

жареную пищу;

алкоголь.

"Все это может усиливать воспаление, повышать сахар в крови, способствовать накоплению "плохого" холестерина и повышать давление", – объясняет она.

В то же время Лу не стремится к идеальной "стерильной" диете: "Я стараюсь выбирать продукты с максимально натуральным составом и минимумом консервантов", – говорит она.

Что кардиохирург ест в течение дня?

Завтрак

Утро у врача часто очень насыщенное, поэтому полноценный завтрак иногда приходится упрощать.

"Честно говоря, утром я часто спешу", – признается Лу.

В рабочие дни она выбирает быстрые варианты: протеиновый коктейль с бананом или овсянку, которую можно приготовить заранее. Также в её рационе встречаются тосты с авокадо или арахисовой пастой.

В выходные завтрак более простой: омлет со шпинатом и сыром фета, овсянка с яблоками и корицей или бранч с семьей, где могут быть блины с черникой или блюда с яйцами.

Обед

Из-за плотного графика операций полноценный обед для врача – редкость. Часто она перекусывает в течение дня.

Когда появляется возможность поесть, она выбирает простые и полезные блюда: остатки домашней еды, ролл из цельнозернового хлеба с хумусом и овощами или боул с рисом, курицей, цветной капустой и овощами.

Также д Лу любит средиземноморские блюда – с рисом, бобовыми, овощами, фалафелем или курицей.

"Я избегаю тяжелой пищи на обед, потому что после нее сложно оставаться сосредоточенной", – объясняет она.

Перекусы

Перекусы – важная часть ее рациона из-за недостатка времени на полноценные приемы пищи.

Врач выбирает простые, питательные варианты:

бананы;

мандарины;

яблоки с арахисовой пастой;

нарезанные овощи (перец, огурцы, помидоры черри);

йогурты;

сырные палочки;

батончики из инжира;

морские водоросли;

орехи и сухофрукты.

Ужин

После долгого рабочего дня Лу обычно возвращается домой очень голодной. Она старается ужинать около 18:00 и не есть позже 20:00, чтобы избежать проблем со сном.

"Ужин должен быть простым, быстрым и с акцентом на овощи и белок", – говорит она.

Среди ее любимых вариантов:

запеченные овощи с курицей или лососем;

стир-фрай с овощами и курицей;

кесадилья с бобами и овощами на основе миндальной муки.

Десерты и "лакомства"

Сладкое не является основой ее рациона, но иногда врач позволяет себе небольшие удовольствия.

"Я не очень люблю сладкое", – говорит Лу.

Впрочем, иногда она ест мороженое, брауни или картошку фри – обычно в небольших порциях и часто делится с другими.

Она подчеркивает, что запретов в еде не должно быть: "Если продукт приносит радость – его можно есть. Главное – умеренность. Жизнь коротка, не стоит полностью отказываться от того, что нравится".

Ранее OBOZ.UA писал, какая рыба полезна для здоровья сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.