Какая рыба лучше всего влияет на сердце и мозг: эксперты назвали 6 вариантов

Рыба является одним из самых ценных продуктов в рационе человека, ведь содержит вещества, необходимые для нормальной работы организма. Особенно важную роль она играет в поддержании здоровья сердца и мозга.

Видео дня

Благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов, рыба помогает снижать риски многих заболеваний. Диетологи выделяют несколько видов рыбы, которые считаются наиболее полезными для ежедневного питания, пишет health.com.

Почему рыба так полезна?

Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшать воспалительные процессы в организме, поддерживают работу мышц и нервной системы, а также снижают риск развития гипертонии и других сердечных болезней.

При этом разные виды рыбы отличаются по составу полезных веществ: одни содержат больше омега-3, другие – меньше ртути и больше витаминов, важных для мозга и сердца.

Лосось

Лосось традиционно считается одним из самых полезных видов рыбы. Диетолог Жаклин Гомес отмечает: "Дикий лосось с Аляски занимает первое место в моем списке, включая такие сорта, как нерка и кохо".

Этот вид рыбы богат омега-3 жирными кислотами DHA и EPA, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что они помогают снижать уровень триглицеридов, улучшают баланс холестерина и уменьшают воспалительные процессы.

Сардины

Несмотря на небольшой размер, сардины являются настоящим кладезем питательных веществ. Терапевт и эксперт по долголетию Аманда Хан отмечает: "Они маленькие, находятся на нижней ступени пищевой цепи и чрезвычайно богаты ЭПК и ДГК, витамином D, B12, кальцием и селеном".

Также сардины накапливают минимальное количество ртути. Регулярное их потребление может даже уменьшить потребность в дополнительных омега-3 добавках.

Форель

Радужная форель – пресноводная рыба, богатая омега-3, белком и витамином D. По словам Аманда Хан: "Радужная форель имеет мягкий вкус, низкое содержание ртути и выращивается ответственно".

Кроме этого, витамин D и омега-3 играют важную роль в работе мозга, улучшают память и помогают регулировать настроение.

Сельдь

Сельдь – жирная рыба, близкая по свойствам к сардинам. Она содержит омега-3, витамины D и B12, которые поддерживают сердце и мозг.

Диетолог Шерил Муссатто объясняет: "Он богат омега-3 жирами, которые помогают снизить артериальное давление, уменьшить воспаление и поддерживать стабильный сердечный ритм".

Анчоусы

Анчоусы являются еще одним доступным источником полезных жирных кислот. Они также содержат кальций и железо.

В частности, 85 граммов анчоусов обеспечивают около 15% суточной потребности в кальции. Кроме того, железо в их составе помогает транспортировать кислород и поддерживает работу мозга, способствуя выработке энергии и нейромедиаторов.

Арктический голец

Арктический голец – экологически чистая пресноводная рыба с высоким содержанием омега-3, подобным лосося и форели. При этом он менее вреден для окружающей среды.

Его вкус мягче и менее "рыбный", поэтому он подходит тем, кто не любит выраженный вкус морепродуктов.

Специалисты отмечают: включение рыбы в рацион является простым способом поддержать здоровье сердца и мозга. Оптимально потреблять не менее двух порций жирной рыбы в неделю, чтобы получить максимум пользы для организма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая консервированная рыба полезна для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.