Настоящее золото для сердца и мозга: какую консервированную рыбу стоит добавить в рацион
Консервированная рыба часто воспринимается как простой и не всегда полезный вариант для ежедневного рациона. Однако некоторые ее виды могут стать настоящей находкой для здоровья.
Особенно это касается продуктов, богатых полезными жирами и важными микроэлементами. Одним из таких вариантов является скумбрия, которая способна поддержать сердце, мозг и общее состояние организма, пишет planeta.pl.
Хотя многие люди привыкли выбирать консервированный тунец, это не всегда лучшее решение. Большие хищные рыбы, к которым относится тунец, способны накапливать больше ртути. Зато скумбрия – рыба меньшего размера, поэтому содержание этого вещества в ней ниже. К тому же она содержит больше полезных жирных кислот омега-3, положительно влияющих на работу сердца и мозга. Важным плюсом остается и доступная цена – такая рыба часто дешевле свежей и продается почти в каждом магазине.
Несмотря на распространенные предубеждения относительно консервов, их питательная ценность может существенно отличаться в зависимости от вида. Скумбрия относится к тем продуктам, которые действительно полезны для организма.
Почему скумбрия в консервах полезна?
Этот продукт является ценным источником омега-3 жирных кислот, которые способствуют улучшению памяти, концентрации и уменьшают воспалительные процессы в организме. Регулярное употребление скумбрии может поддержать сердечно-сосудистую систему, ведь эти жиры помогают снижать уровень "плохого" холестерина и нормализуют работу сердца.
Кроме этого, скумбрия богата витаминами D и B12, а также селеном. Благодаря этому она способствует укреплению иммунитета, поддерживает костную ткань, нервную систему и помогает организму вырабатывать энергию.
В отличие от крупных морских хищников, таких как тунец или макрель, скумбрия содержит меньше ртути, что делает ее более безопасным вариантом для регулярного употребления.
Как добавить скумбрию в рацион?
Перед употреблением обычно сливают жидкость из консервы. Скумбрия хорошо сочетается с цельнозерновым хлебом, свежими овощами, лимонным соком или натуральным йогуртом. Ее также часто добавляют в салаты, сэндвичи или макароны.
"Скумбрия также подходит как ингредиент быстрых горячих блюд, например, запеканок или омлетов. Благодаря своей универсальности это удобный продукт, который не требует длительной подготовки, а одновременно позволяет создавать простые и питательные блюда", – объясняют эксперты.
На что обратить внимание при выборе?
Несмотря на пользу, важно внимательно читать состав продукта. Некоторые консервы могут содержать избыток соли, масла или искусственных добавок, поэтому лучше выбирать варианты в собственном соку.
Стоит также помнить, что хотя скумбрия обычно содержит меньше ртути, чем крупные хищные рыбы, некоторые виды могут содержать ее больше, поэтому следует соблюдать умеренность в потреблении. Для некоторых людей проблемой может быть также достаточно интенсивный вкус и запах, который не всем нравится. Лучше всего рассматривать ее как элемент сбалансированного рациона, а не единственный источник рыбы в меню.
