Лучший перекус для сердца: врачи назвали продукт с большой пользой для сердца

Здоровье сердца в значительной степени зависит от ежедневных пищевых привычек. Специалисты отмечают, что даже небольшие изменения в рационе могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из важнейших компонентов здорового меню является клетчатка, которая поддерживает не только пищеварение, но и работу сердца. Кардиологи назвали parade.com простую и доступную закуску, которая помогает увеличить потребление клетчатки и одновременно приносит пользу организму.

"Наблюдение за тем, что вы едите, в значительной степени будет способствовать сохранению здоровья вашего сердца", – рассказывает кардиолог Ченг-Хан Чен.

В последнее время в сфере питания особое внимание уделяется белку. Безусловно, он играет важную роль в рационе, полезном для сердца. Однако кардиологи отмечают: чрезмерное увлечение только одним макронутриентом не является правильным подходом.

"Хотя белок необходим для восстановления мышц и помогает вам чувствовать сытость, микроэлементы – витамины и минералы – важны, поскольку они питают сотни жизненно важных процессов, которые поддерживают бесперебойную работу сердца, сбалансированное артериальное давление и сильные электрические сигналы", – говорит кардиолог Надим Гелу.

Еще один компонент, который специалисты советуют не игнорировать, – это клетчатка. Она известна прежде всего своей пользой для пищеварения, но ее роль значительно шире.

"Клетчатка может помочь с пищеварением в кишечнике, но она также может улучшить здоровье сердца, снижая уровень плохого холестерина (ЛПНП), снижая кровяное давление и уменьшая воспаление. Благодаря своему воздействию на кишечник можно достичь большей части потери веса. Клетчатка также уменьшает всасывание пищи в кишечнике, что может помочь регулировать уровень сахара в крови у людей с диабетом", – утверждает врач Шрихари С. Найду.

По рекомендациям, взрослому человеку нужно не менее 28 граммов клетчатки в день, хотя точная норма зависит от возраста и пола. Однако, по данным Американской ассоциации сердца, многие люди недополучают примерно 14 граммов этого важного вещества ежедневно. Один из простых способов увеличить его потребление – правильно подобранные перекусы.

Лучший перекус с клетчаткой для сердца

Кардиологи называют одним из лучших вариантов грецкие орехи.

"Клетчатка в грецких орехах способствует здоровью сердца, снижая воспаление в организме, а также контролируя вес и уровень сахара в крови. Это улучшает факторы риска развития сердечных заболеваний", – отмечает Чен.

Врач Гелу добавляет, что клетчатка помогает снижать такие факторы риска, как повышенный уровень холестерина ЛПНП ("плохого"), общий холестерин и хроническое воспаление, которые повышают вероятность сердечных болезней.

При этом польза грецких орехов не ограничивается клетчаткой. В 28 граммах (примерно небольшой горсти) содержится около 2 граммов клетчатки, а также много других полезных веществ.

"Что действительно отличает грецкие орехи, так это большое количество альфа-линоленовой кислоты (АЛК), особого типа растительной омега-3 жирной кислоты. АЛК может помочь уменьшить воспаление и помочь внутренней оболочке кровеносных сосудов работать эффективнее, что может способствовать лучшему кровотоку и уменьшать жесткость артерий", – объясняет врач.

Иначе говоря, сочетание клетчатки и полезных жиров делает этот продукт особенно ценным для сердечно-сосудистой системы.

"Эта уникальная смесь клетчатки и противовоспалительных омега-3 жирных кислот делает грецкие орехи невероятно эффективными в снижении общего риска сердечных заболеваний. Просто помните, что они имеют высокое содержание калорий, поэтому употребляйте их умеренно", – добавляет Гелу.

Кроме того, по словам доктора Найду, грецкие орехи содержат много других важных веществ, среди которых:

магний

витамин Е

фолат

марганец

медь

витамин B6

фосфор

полифенолы

мелатонин

фитостеролы

Такое сочетание питательных веществ поддерживает не только здоровье сердца, но и работу мозга и кишечника.

Сколько грецких орехов стоит есть ежедневно?

Оптимальное количество зависит от индивидуальных потребностей человека. Диетолог или кардиолог могут помочь определить точную порцию.

"Для большинства людей примерно 28 граммов, то есть небольшая горсть, является разумной ежедневной порцией", – говорит диетолог Кэтлин Бенсон.

Впрочем, в некоторых случаях количество может быть немного больше.

"Некоторым людям с высокими потребностями в калориях или высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний может быть полезно чаще употреблять орехи, если это соответствует их общему потреблению энергии. Это действительно зависит от общих потребностей человека в жирах и общего режима питания, но одна порция ежедневно – это практическое начало", – объясняет она.

Как сделать перекус еще более полезным?

Сочетание грецких орехов с другими продуктами, богатыми клетчаткой, поможет еще больше увеличить ее потребление.

"Сочетание грецких орехов с углеводами с высоким содержанием клетчатки – это простой способ увеличить общее потребление клетчатки", – объясняет Бенсон.

Она советует добавлять орехи к таким продуктам:

груши

яблоки

ягоды

овсянка

"Сочетание жира из грецких орехов с клетчаткой из фруктов или цельных зерен также помогает чувствовать сытость и стабильнее реагировать на уровень сахара в крови", – добавляет эксперт.

Другие перекусы с высоким содержанием клетчатки

Если грецкие орехи вам не по вкусу, есть и другие варианты полезных перекусов.

Эдамаме. Бенсон называет его отличным вариантом, ведь он содержит клетчатку, растительный белок и полезные жиры – фактически три преимущества в одном продукте.

Пудинг из семян чиа. "Лично я люблю пудинг из семян чиа и также употребляю его как гарнир на завтрак, когда есть такая возможность", – говорит Найду.

Фрукты. Простой, но эффективный вариант. "Такие фрукты, как малина, яблоки и груши, – отличный выбор для перекуса с высоким содержанием клетчатки", – отмечает Чен.

Жареный нут. Доктор Гелу также рекомендует этот вариант. "Он богат клетчаткой и белком, что способствует пищеварению и поддерживает здоровый уровень холестерина. Просто смешайте консервированный нут с оливковым маслом и специями и запекайте до хрустящей корочки, чтобы получить сытную, хрустящую и пикантную закуску, богатую питательными веществами", – говорит врач.

