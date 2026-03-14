Красное мясо и холестерин: продукт, который повышает риски для сердца

Повышенный уровень холестерина является серьезным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Его контроль зависит не только от лекарств, но и от ежедневного питания.

Диетологи отмечают, что определенные продукты могут существенно влиять на показатели холестерина в крови. Один из таких продуктов стоит ограничить или вовсе исключить из рациона для поддержания здоровья сердца, пишет eatthis.com.

Какой продукт стоит ограничить?

Специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на потребление красного мяса. Именно его диетологи называют одним из самых нежелательных продуктов для людей с повышенным холестерином.

"Красное мясо особенно вредно для уровня холестерина в крови. Оно содержит как насыщенные жиры, так и холестерин, которые при чрезмерном употреблении могут повышать их уровень в крови. Кроме того, это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний", – объясняет диетолог Джинан Банна.

Избыток насыщенных жиров в питании способствует повышению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – так называемого "плохого" холестерина. Именно он накапливается в сосудах и может приводить к развитию сердечных болезней. Хотя насыщенные жиры содержатся и в некоторых растительных продуктах, больше всего их обычно в мясных изделиях.

Что показывают исследования?

Сокращение потребления жирного мяса может положительно сказаться на уровне холестерина. Согласно обзору исследований 2020 года, опубликованному в базе Cochrane Database of Systematic Reviews, уменьшение количества насыщенных жиров в рационе не только помогает снизить холестерин, но и может сократить риск сердечно-сосудистых событий примерно на 17%.

Другое исследование 2019 года, опубликованное в журнале Food & Function, показало, что люди, которые примерно вдвое уменьшили потребление красного мяса, имели заметное улучшение показателей холестерина. Наибольший эффект наблюдался у тех участников, у которых в начале исследования уровень холестерина был самым высоким.

Некоторые новые научные данные также свидетельствуют, что белое мясо может влиять на уровень холестерина не менее негативно, чем красное, если оно содержит такое же количество насыщенных жиров. Участники исследования, которые в течение четырех недель придерживались диеты с высоким содержанием мяса и насыщенных жиров, имели значительно более высокий уровень холестерина ЛПНП по сравнению с теми, чей рацион содержал меньше животных жиров.

Какие привычки помогут снизить холестерин?

Первым шагом в борьбе с повышенным холестерином должна быть консультация с врачом. Однако исследования показывают, что даже простые изменения в образе жизни могут существенно повлиять на показатели здоровья.

Прежде всего стоит сократить потребление красного мяса. По рекомендациям Американской ассоциации сердца, людям с высоким холестерином следует ограничить насыщенные жиры до менее чем 6% от общего количества ежедневных калорий. В среднем это составляет примерно 11-13 граммов насыщенных жиров в сутки.

Кроме изменений в питании, важную роль играет физическая активность. Исследование в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, показало, что регулярная ходьба или бег могут эффективно снижать уровень холестерина у людей, которые имеют повышенные показатели.

