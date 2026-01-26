Скрытые привычки перекусов: какая еда может вредить сердцу

Сердечные заболевания остаются одной из главных причин ухудшения здоровья у людей всех возрастов. В то же время многие ежедневные привычки, в частности перекусы, часто кажутся безобидными, хотя могут иметь серьезные последствия.

То, что и как мы едим между основными приемами пищи, напрямую влияет на уровень сахара в крови, холестерин и артериальное давление. Именно поэтому стоит внимательнее присмотреться к перекусам, которые постепенно повышают риск сердечных заболеваний, пишет eatthis.com.

Безусловно, на риск развития сердечных болезней влияют генетика, возраст, пол и условия жизни. В то же время питание и образ жизни играют не менее важную роль. Специалисты отмечают: регулярные пищевые привычки напрямую связаны с показателями холестерина, уровнем сахара в крови, артериальным давлением и массой тела – все эти факторы критически важны для здоровья сердца.

Начать формировать полезный для сердца рацион можно с простого – пересмотра своих перекусов. Диетологи рассказали о нескольких малозаметных, но опасных привычках, которые со временем могут повышать риск сердечных заболеваний.

Избыток сладких перекусов

Сладости, такие как конфеты или другие десерты, легко становятся "быстрым" перекусом, однако чрезмерное количество добавленного сахара вредит организму.

"Доказано, что добавленный сахар повышает риск сердечных заболеваний, а его избыток в рационе – особенно из сладких напитков и конфет – может напрямую способствовать развитию проблем с сердцем", – объясняет диетолог Лиза Янг.

Кроме этого, снеки с высоким содержанием сахара и минимальным количеством клетчатки и белка часто вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови. Если такие колебания происходят регулярно, со временем это может привести к гипергликемии – одного из факторов риска сердечных заболеваний.

Злоупотребление солеными снеками

Не менее опасны и закуски с избытком соли. Постоянное потребление продуктов с высоким содержанием натрия негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

По словам диетолога, рацион с большим количеством натрия способствует повышению артериального давления и увеличивает риск сердечных заболеваний. Регулярные перекусы солеными продуктами, такими как чипсы, со временем могут ухудшать состояние сердца.

Большие порции ультраобработанной пищи

К ультраобработанным продуктам относятся изделия, состоящие преимущественно из рафинированных углеводов, добавленного сахара, жиров и гидрогенизированных масел. Частое и неконтролируемое потребление такой пищи может иметь серьезные последствия.

Янг отмечает, что эти продукты обычно очень калорийны и легко приводят к набору веса. А избыточная масса тела и ожирение являются одними из ключевых факторов риска сердечных заболеваний.

Это подтверждает и исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology: питание с высокой долей ультраобработанных продуктов повышает риск сердечно-сосудистых болезней, причем с каждой дополнительной порцией такой пищи ежедневно этот риск возрастает.

Полный отказ от перекусов

Забота о сердце заключается не только в избегании "вредных" продуктов, но и в регулярном поступлении питательных веществ. Отсутствие перекусов или недостаточное потребление пищи в течение дня также может иметь негативные последствия.

"Отказ от перекусов из-за жестких правил ограничительных диет часто приводит к нездоровым результатам. Длительные промежутки между приемами пищи вызывают резкие спады и подъемы энергии, затрудняют концентрацию и снижают осознанность во время еды", – объясняет диетолог Рэйчел Файн.

В результате это может заканчиваться перееданием и выбором менее полезных перекусов позже.

Частое увлечение выпечкой

Пирожные и сладкая выпечка не являются абсолютным злом, и время от времени позволять себе любимое лакомство вполне нормально. Проблемы возникают тогда, когда такие продукты становятся регулярной частью рациона.

По словам диетолога Тристы Бест, добавленный сахар и насыщенные или трансжиры, содержащиеся в выпечке, связаны с повышением уровня холестерина, артериального давления и триглицеридов.

Она также отмечает, что избыток сахара может увеличивать риск сердечных заболеваний независимо от массы тела, вызывать повышение уровня глюкозы в крови и хроническое воспаление. Это, в свою очередь, повышает вероятность инфаркта и инсульта.

К тому же сладкие перекусы без достаточного количества белка или клетчатки не обеспечивают длительного ощущения сытости, поэтому голод быстро возвращается даже после еды.

