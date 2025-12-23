Еще одна причина отказаться от стейка: как красное мясо вредит сердцу

Сегодня все больше ученых предупреждают: чрезмерное потребление красного мяса может иметь серьезные последствия для здоровья. Новые исследования подтверждают, что определенные соединения, содержащиеся в говядине или свинине, способны влиять на работу сердца и сосудов.

Видео дня

В то же время диетологи отмечают – даже небольшое уменьшение количества мяса в рационе может существенно улучшить самочувствие. Эксперты советуют искать баланс, добавляя в меню больше растительных белков и блюд из бобовых, пишет eatthis.com.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, проведенное специалистами Кливлендской клиники, выявило, что питательное вещество L-карнитин, которое содержится в красном мясе, способствует образованию триметиламина N-оксида (TMAO). Это соединение связано с развитием ряда сердечно-сосудистых патологий.

Предыдущие научные работы уже свидетельствовали, что TMAO может повышать уровень холестерина и способствовать его отложению в артериях. Таким образом, избыток этого вещества может увеличить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Если вы любите красное мясо, но хотите уменьшить его количество, совсем не обязательно отказываться от него полностью, советует диетолог Елена Паравантес-Харгитт.

"Не нужно резко исключать мясо. Начните с того, чтобы немного уменьшить порции. Можно также выбрать один день в неделю без мяса", – говорит диетолог.

Диетолог добавляет, что такая привычка будет не только полезной для здоровья, но и откроет возможность попробовать новые блюда и познакомиться с кулинарными инфлюенсерами, которые популяризируют растительное питание.

Когда есть возможность, Паравантес-Харгитт советует заменять красное мясо другими источниками белка, уделяя большее внимание овощам, бобовым и зерновым.

"Есть немало сытных и питательных блюд из бобовых или овощей. Старайтесь хотя бы два-три раза в неделю готовить основное блюдо именно из этих продуктов", – объясняет она.

Ранее OBOZ.UA писал, какие преимущества растительного мяса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.