11 продуктов, которые поддерживают чувство сытости

Чтобы избежать срывов и дольше оставаться сытыми, стоит ответственно подходить к выбору продуктов, из которых будет состоять ваш рацион. В частности, больше воды, белка и клетчатки поможет уменьшить чувство голода и поддержать энергию в течение дня.

Также полезно есть продукты с низкой энергетической плотностью, большим количеством воды или воздуха, ведь они наполняют желудок без лишних калорий. Какие продукты помогут избежать переедания и что следует есть, чтобы поддержать стройность, рассказали в Eat This, Not That.

Овсянка

Овсянка содержит много растворимой клетчатки, в частности бета-глюкан, который замедляет пищеварение и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Для взрослого человека нужно получать 14 г клетчатки на каждые 1000 ккал. При этом, 100 г сырого овса содержат около 10 г клетчатки. Таким образом, регулярное употребление овсянки способствует длительному ощущению сытости и поддержанию здорового пищеварения.

Рыба

Рыба — это отличный источник белка и омега-3, которые поддерживают сердце и мозг, а также помогают дольше оставаться сытыми. Больше всего белка содержится в лососе (20,4 г на 100 г), форели (19,9 г) и в тунце (19 г). Включайте эти виды рыбы в свой рацион для обеспечения сбалансированного питания.

Орехи

Орехи являются источником полезных жиров, белка и клетчатки, которые насыщают и обеспечивают энергией. Они также содержат антиоксиданты и минералы, поддерживающие здоровье. В частности, обратите внимание на фисташки, поскольку они сочетают белок, клетчатку и здоровые жиры, помогая дольше поддерживать сытость.

Фасоль

В мире существует около 400 видов фасоли, и все они эффективно поддерживают сытость. Фасоль богата белком, клетчаткой и медленными углеводами, которые надолго обеспечивают энергию. Добавляйте разные виды фасоли в блюда, чтобы разнообразить рацион и как можно дольше не чувствовать голода.

Авокадо

Около 79% авокадо состоит из клетчатки и воды, а одна порция содержит 6 г ненасыщенных жиров. Регулярное употребление авокадо может положительно влиять на вес, а потому добавляйте его в рацион, чтобы поддерживать чувство сытости и получать полезные жиры.

Семена льна

Одна столовая ложка льняного семени добавляет 2 г клетчатки и 2 г полезных жиров, что помогает дольше оставаться сытыми. Добавьте лен в смузи, посыпьте семенами овсянку или тост с авокадо — это простой способ сделать рацион более полезным.

Семена чиа

Семена чиа являются отличным источником жирных кислот омега-3 и клетчатки. Вы можете добавлять их в йогурты, салаты или приготовить чиа-пудинг, что позволит сделать ваш рацион не только вкусным, но и полезным.

Малина

Малина — это отличный источник клетчатки (8 граммов на 200 г порцию). Она превосходит многие другие ягоды и фрукты, например, чернику, которая содержит всего 3 грамма клетчатки на такое же количество продукта.

Яблоки

Благодаря высокому содержанию клетчатки, яблоки отлично поддерживают чувство сытости. В частности, на каждые 100 граммов яблок приходится 2,1 грамма клетчатки, что больше, чем в красном винограде (0,91 г), сливе (1,4 г) или персиках (1,5 г).

Чечевица

Этот продукт богат клетчаткой и растительным белком. В 240 мл чечевицы содержится 15 г клетчатки, что составляет 50% вашей суточной нормы. Это вкусный и полезный продукт, который поможет поддержать рацион.

Нут

Нут — это отличный источник белка, фолиевой кислоты, железа и фосфора, а также полезных жирных кислот. Кроме этого, он богат клетчаткой, в частности 8 г на 100 г продукта, и является хорошей альтернативой для тех, кто ищет растительные белки.

