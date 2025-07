11 продуктов, которые помогут улучшить настроение

То, что мы едим каждый день, влияет не только на наш внешний вид, но и на эмоциональное состояние. Недостаток необходимых питательных веществ в рационе может вызвать усталость, раздражительность и даже депрессию.

Тем не менее, есть продукты, которые естественным образом помогают улучшить настроение и поддержать психическое здоровье. Издание eatthis.com опубликовало 11 самых эффективных продуктов, которые могут стать вашими союзниками в борьбе с плохим самочувствием.

Во время стресса мы часто тянемся к калорийной и жирной пище, а она ещё больше ухудшает самочувствие. Как объясняет доктор медицинских наук Дрю Ремзи, неправильная еда усиливает ежедневный стресс и может вызвать тревожность, вялость и даже раздражительность. Что еще хуже – дефицит питательных веществ, необходимых для работы мозга, не только снижает настроение, но и способствует набору веса.

Но, по словам доктора Ремзи, есть простой и естественный путь к лучшему настроению и стройной талии – это так называемая "пища для мозга". Она содержит необходимые нутриенты для поддержания энергии, снижения тревожности и контроля аппетита.

1. Мидии

Эти морепродукты чрезвычайно богаты витамином B12 – вещество, дефицит которого наблюдается у многих людей. Витамин B12 важен для защиты нервных клеток и поддержания умственной активности с возрастом. Кроме того, мидии содержат цинк, йод и селен – элементы, необходимые для работы щитовидной железы, которая напрямую влияет на эмоциональное состояние. Еще одно преимущество – в мидиях много белка и мало жира и калорий, что делает их отличным выбором для тех, кто заботится о фигуре.

2. Мангольд

Это ярко-зеленое растение – мощный источник магния, который нужен мозгу для реакций, обеспечивающих приток энергии. Исследование, опубликованное в 2009 году в Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, показало: люди, которые потребляют больше магния, имеют меньше симптомов депрессии. Помимо мангольда, магний в большом количестве содержится в шпинате, соевых бобах и палтусе.

3. Синий картофель

Хотя его трудно найти в магазине, на рынках он встречается чаще – и это настоящее сокровище. Фиолетовая окраска клубня обусловлена антоцианами – антиоксидантами, улучшающими память и уменьшающими воспаление, связанное с подавленностью. Кроме того, кожура синего картофеля содержит йод – еще один критически важный элемент для гормонального баланса. К другим источникам антоцианов относятся черника, баклажан и черная фасоль.

4. Говядина, выращенная на траве

Мясо скота, который питался травой, содержит больше конъюгированной линолевой кислоты (CLA) – жира, что помогает бороться со стрессом и способствует сжиганию жира в области живота. Такая говядина также содержит меньше общего жира, зато больше полезных омега-3 жирных кислот, чем мясо животных, которых кормили зерном. Еще одна хорошая альтернатива – ягнятина, ведь она богата железом, которое необходимо для стабильного настроения и работы мозга.

5. Темный шоколад

Темный шоколад быстро улучшает концентрацию, стимулирует кровообращение к мозгу, что добавляет энергии и снижает усталость. Важно: полезным является именно какао, а не сахар и жир. Поэтому лучше выбирать черный шоколад без добавок. Не злоупотребляйте: как показало исследование, опубликованное в журнале Psychopharmacology, примерно 30-50 г ежедневно – вполне достаточно.

6. Греческий йогурт

По сравнению с обычным, этот йогурт содержит гораздо больше кальция – минерала, который активирует выработку нейромедиаторов хорошего самочувствия. Его дефицит связан с повышенной раздражительностью, подавленностью, тревожностью и ухудшением памяти. Кроме того, греческий йогурт имеет высокое содержание белка, поэтому он долго насыщает.

7. Спаржа

Она содержит много триптофана – аминокислоты, из которой образуется серотонин – главный гормон хорошего настроения. Также в спарже много фолиевой кислоты, дефицит которой часто обнаруживают у людей с симптомами депрессии. Другие источники триптофана: индейка, тунец, яйца.

8. Мед

Мед – не просто сладкое лакомство. Он содержит природные флавоноиды, такие как кверцетин и кемпферол, которые снижают воспаление, поддерживают функции мозга и защищают от депрессивных состояний. К тому же мед медленнее влияет на уровень сахара в крови, чем белый сахар, а значит, не стимулирует чрезмерное накопление жира.

9. Помидоры черри

Эти миниатюрные плоды – настоящий источник ликопена, мощного антиоксиданта, который защищает мозг и помогает уменьшить воспалительные процессы, связанные с развитием депрессивных состояний. Больше всего ликопена сосредоточено именно в кожуре, поэтому употребление помидоров черри – лучший выбор, чем обычные нарезанные томаты. Добавьте их в салат или перекусите отдельно с несколькими каплями оливкового масла – оно способствует лучшему усвоению этого полезного вещества. Если есть возможность, выбирайте органические помидоры: исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что в них уровень ликопена значительно выше.

10. Яйца

В составе яиц содержится богатый комплекс веществ, поддерживающих психическое здоровье: омега-3 жирные кислоты, цинк, витамины группы B и йод. Высокое содержание белка обеспечивает длительное ощущение сытости и заряд энергии надолго после завтрака. Еще один весомый аргумент в пользу яиц утром – исследование, опубликованное в 2008 году в International Journal of Obesity, показало: те, кто начинал день с двух яиц, худели эффективнее, чем те, кто завтракал бубликами.

11. Кокос

Кокос содержит среднецепочечные триглицериды – жиры, которые положительно влияют на работу мозга и помогают стабилизировать эмоциональное состояние. И хотя кокос часто добавляют в калорийные десерты, это не значит, что надо злоупотреблять сладостями. Лучше присыпать немного несладкой кокосовой стружки в овсянку, йогурт или полезный смузи. Такая добавка не только улучшит вкус, но и поддержит хорошее настроение и фигуру.

