11 продуктов, которые следует употреблять, если у вас сухая кожа

Если вас беспокоит сухая и вялая кожа, по всей вероятности вы не получаете питательных веществ из вашего ежедневного рациона. Введение увлажняющих продуктов в ваше питание может значительно улучшить состояние кожи.

Какие увлажняющие продукты способны улучшить ваше самочувствие, успокоить кожу и предотвратить раздражение? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Кокос

Кокос в чистом виде имеет ряд преимуществ для здоровья. Полезные жиры и антибактериальные свойства кокоса предотвращают появление угрей и поддерживают увлажненность кожи. Это важно для здорового и молодого вида.

Авокадо

Авокадо не зря получает столько внимания со стороны людей, которые следят за своим здоровьем. Благодаря смеси полезных жиров, белков и витаминов, этот плод является источником энергии для тела и увлажнения для кожи.

Овсянка

Такая каша богата антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой, которая необходима для здоровой кожи и длительного ощущения сытости. Клетчатка добавляет объем пищи, набухая в желудке и снижая потребность в перекусах. Такая пища помогает избегать сладостей и соленой пищи, которые могут вызвать сухость кожи и сыпь.

Батат

Сладкий картофель помогает удерживать влагу, придает коже здоровое сияние и защищает ее благодаря содержанию витамина А. Этот полезный компонент способствует обновлению кожи и уменьшает сухость. Кроме того, высокое содержание витамина С помогает бороться с зимними простудами.

Дикий лосось

Лосось содержит жирные кислоты омега-3, которые укрепляют клетки кожи, защищают от рака и уменьшают воспаление. Другие рыбы, такие как палтус и желтоперый тунец, содержат селен, сохраняющий эластин в коже, помогая ей оставаться упругой и гладкой. Если вы не едите рыбу, обратите внимание на другие продукты, богатые омега-3.

Оливковое масло первого отжима

Витамин Е и хорошие жиры в оливковом масле помогают увлажнить кожу, поэтому ее часто используют в уходе за кожей. Кроме того, такие преимущества масло может предоставить коже с едой.

Морковь

Морковь богата витамином, улучшающим состояние кожи. В частности, витамин С способствует выработке коллагена, необходимого для эластичности кожи, а витамин А уничтожает свободные радикалы, предотвращая морщины и неровный тон кожи. Таким образом, морковь поддерживает кожу упругой и здоровой.

Темная листовая зелень

Факторы окружающей среды, такие как холодная, сухая или ветреная погода зимой, могут вызвать сухость кожи. Продукты с высоким содержанием витамина С могут укрепить иммунитет и поддержать выработку коллагена, что важно для здоровья кожи. Антиоксиданты, в частности листовая зелень, помогают защищать кожу от повреждений свободными радикалами.

Орехи и семена

Орехи и семена содержат жирные кислоты омега-3, витамины A, B и E, мононенасыщенные жиры, минералы и антиоксиданты. Они способствуют укреплению кожного барьера и сохранению влаги. Кроме того, они повышают упругость кожи и способствуют ее регенерации.

Сочные фрукты с низким содержанием сахара

Фрукты отличный способ увлажнить и защитить кожу. Они богаты витаминами А и С, а также антиоксидантами, способствующими выработке коллагена, поддерживая эластичность кожи. Рекомендуется выбирать фрукты с низким содержанием сахара, такие как ягоды и киви, для сохранения здоровья кожи.

Яйца

Благодаря большому содержанию белка, серы и лютеина, яйца способствуют регенерации клеток и увлажнению кожи, увеличивая ее эластичность. Кроме того, яйца содержат мало жира и незаменимы в рационе.

