Что есть, чтобы предотвратить сухость кожи: 5 полезных рекомендаций

Сухая кожа теряет свой эстетический внешний вид, а также может провоцировать такие проблемы как зуд и шелушение. Хотя некоторые косметические процедуры и кремы, призванные помогать и бороться с сухостью, важно также обращать внимание на то, какую пищу мы потребляем.

Некоторые диеты и пищевые привычки могут влиять на способность нашего тела удерживать влагу, а потому этим фактором нельзя пренебрегать. Что есть и пить для поддержания гидратации кожи, рассказали в Eat This, Not That!

Пейте много воды

Если ваше тело недостаточно увлажнено, это может привести к сухости кожи, поскольку обезвоживание может нарушать водный баланс в организме. Именно поэтому важно пить достаточное количество воды в течение дня не только для обеспечения оптимального функционирования клеток, но и для сохранения здоровья кожи.

Ешьте больше рыбы

В неделю человеку необходимо потреблять около 230 граммов рыбы, поскольку она содержит полинасыщенные жирные кислоты омега-3. Этот компонент незаменим для работы сердечно-сосудистой системы, зрения и психического здоровья. Кроме того, некоторые данные указывают на положительное влияние этих жирных кислот на кожный барьер. Тем не менее нужны дополнительные клинические исследования для подтверждения этого эффекта.

Не злоупотребляйте алкоголем

Умеренное употребление алкоголя, такого как бокал вина или пива, обычно не оказывает серьезного влияния на вашу кожу. Однако стоит соблюдать меру, так как большое количество алкоголя может привести к обезвоживанию, что увеличивает риск сухости кожи.

Ешьте не только белок, но и желток

Яичный желток - это источник полезных компонентов и витамина D, низкий уровень которого может влиять на гидратацию кожи. Кардиологи рекомендуют употреблять яйца как часть сбалансированной диеты, что поможет улучшить работу сердца.

Употребляйте коллаген

Коллаген - это популярный ингредиент для поддержания здоровья кожи. Коллаген способствует сохранению эластичности и увлажнению кожи, однако его эффективность может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека.

