Правильный уход: как бороться с сухостью кожи
Существует много факторов, которые могут вызвать ощущение сухости кожи. Это состояние в основном возникает из-за потери влаги кожей по разным причинам, таким как погода, горячая вода, химические вещества.
Сухая кожа вызывает дискомфорт, поскольку она стягивается, чешется и трескается. Иногда она становится настолько сухой, что начинает кровоточить. Мы расскажем вам, как бороться с этим состоянием.
Ограничит ежедневный прием ванны или душа до 5-10 минут
Купание, которое длится дольше 10 минут, может лишить вашу кожу природного жирового слоя, являющегося важнейшим фактором увлажнения кожи.
Ограничит ежедневный прием ванны или душа до 5-10 минут. Это поможет поддерживать необходимое количество кожного сала. Чрезмерно горячая вода может повредить природные масла, поэтому купайтесь в теплой воде.
Избегайте ухода за кожей, содержащих спирт и ароматизаторы.
Избегайте средств по уходу за кожей, содержащих спирт, ароматизаторы, ретиноиды или альфа-гидроксикислоты (AHA). К ним относятся дезодоранты и ароматизированное мыло.
Эти продукты могут уменьшить количество натурального жира и быть суровыми для сухой кожи. Выбирайте мягкое мыло с добавлением масел и жиров. Даже очищающие кремы или мягкие очищающие средства для кожи, а также гели для ванны или душа с добавлением увлажнителей являются хорошими вариантами.
Нанесение увлажняющего крема сразу после купания запечатывает кожу.
Нанесение увлажняющего крема сразу после купания закрывает промежутки между клетками кожи и удерживает влагу, пока кожа еще влажная. Вы можете увлажнять тело в течение дня, но не упускайте этот шаг после принятия ванны.
Наряду с косметическими средствами, такими как кремы и лосьоны, масла также хорошие увлажнители. Есть мази, такие как вазелин, которые также могут помочь.
Кокосовое масло – отличный увлажнитель
Масло может быть естественным увлажнителем. Кокосовое масло – лучший вариант из всех. Хотя существует много эфирных масел, которые могут помочь сухой коже, все они нуждаются в масле-носителе. Однако кокосовое масло является самодостаточным маслом-носителем со смягчающими свойствами.
Смягчающие вещества заполняют пространство между клетками кожи и увлажняют ее, создавая гладкую поверхность.
Дополнительные меры по избежанию сухости кожи
Использование увлажнителей воздуха может помочь минимизировать сухость, вызванную домашними системами отопления. Выбирайте хлопчатобумажные и натуральные ткани, чтобы предотвратить раздражение кожи.
Во время стирки используйте моющие средства без ароматизаторов и избегайте тканей. Если возможно, надевайте перчатки перед тем, как опускать руки в воду. Старайтесь избегать банных губок, скрабов и мочалок. Если это невозможно, используйте их с осторожностью.
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