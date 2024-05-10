Диета: здоровое питание для сухой кожи
Сушая шелушащаяся кожа не только вызывает постоянный зуд, но и вызывает боль. Чрезвычайно сухая кожа имеет чешуйчатый вид, а также место для кожных инфекций.
Если кремы не помогают вам увлажнить кожу, пора перейти на средства, которые питают кожу. Мы собрали для вас информацию о лучших продуктах для сухой кожи.
Орехи
Орехи содержат незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6, пищевые волокна и многие другие важные питательные вещества. Эти питательные вещества поддерживают клеточную крепкость и увлажняют клетки, делая кожу мягкой и эластичной.
Для достижения наилучших результатов замочите орехи на ночь и съешьте горсть утром или добавляйте в салаты и полосы. Однако важно употреблять орехи в умеренных количествах, чтобы избежать излишка жира.
Семена льна
Семена льна богаты незаменимыми жирными кислотами, фитоэстрогенами, белками, клетчаткой и т.п., которые могут уменьшить трансэпидермальную потерю воды и шероховатость кожи. Порошок льняных семян можно добавлять к полосе, сокам или салатам.
Местное применение льняных семян также может помочь снизить сухость кожи. Для этого смешайте чайную ложку сыра кисломолочного со столовой ложкой льняного порошка. Нанесите пасту на кожу и смойте через 20 минут.
Огурцы
Огурцы богаты водой, что делает их отличным выбором для тех, у кого сухая кожа. Кроме того, овощ содержит кремний – важный компонент мышц и связок, который также обеспечивает здоровье кожи.
Сделайте огурцы частью своего ежедневного рациона, добавляя их в салаты или просто перекусывая ими с любимым хумусом.
Лиственная зелень
Темная листовая зелень оказывает антиоксидантное действие и помогает выводить токсины из организма. Они лечат сухую, зудящую кожу и успокаивают ее.
Капуста, шпинат, зелень репы и одуванчика – это лишь некоторые из многих зеленых овощей, которые следует включить в свой рацион, если у вас сухая кожа. Готовьте с ними картофель фри или пейте каждое утро омолаживающий зеленый смузи.
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