Уход за лицом в домашних условиях: четыре основных шага

Домашний уход за лицом – залог сохранения здоровья и эстетичного вида. Косметологические процедуры способны подарить мгновенный результат, но только правильный уход на дому поддержит и продлит этот эффект.

Следует использовать методы домашнего ухода за лицом – проверенные и эффективные. Мы подготовили вам основные шаги, как сделать идеальную, успокаивающую процедуру ухода за лицом дома.

Двойная очистка с помощью средства на масляной и гелевой основе

Двойная очистка – популярная техника, которая помогает удалить даже самые мелкие загрязнения с лица. После снятия макияжа специальным средством мягко нанесите на лицо масло или очищающее средство на масляной основе, чтобы удалить остатки загрязнений.

Смойте средство теплой водой, затем нанесите гель для умывания. Мягко помассируйте и тщательно смойте, чтобы полностью очистить лицо.

Отшелушиваем кожу и наносим маску

После завершения очистки отшелушьте кожу механическим скрабом или химическим пилингом, содержащим гиалуроновую кислоту. Это поможет удалить омертвевшие частицы кожи и очистить поры, что позволит маске и другим средствам поглощаться.

Для маски выбирайте средство, решающее конкретную проблему вашей кожи, например, акне, тусклость или пигментацию.

Распаривание кожи

После нанесения маски важно распарить кожу, чтобы открыть поры. Вы можете воспользоваться пароваркой, если она у вас есть или просто взять миску с горячей водой и наклонить над ней голову, накрыв ее полотенцем.

Побалуйте себя паром в течение 5 минут и смойте маску.

Увлажните кожу сыворотками и кремами

Последний и самый важный шаг – увлажнение кожи. Вы можете просто нанести увлажняющий крем и оставить его на целый день или нанести несколько средств (от тончайшего до самого густого).

Начните с нанесения легкой сыворотки, желательно с витамином С. Нанесите крем для кожи вокруг глаз, а в заключение – свой обычный увлажняющий крем.

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