Как правильно отшелушивать кожу: 4 признака, что вы перестарались и пора прекратить процедуры

Отшелушивание кожи необходимо для ее омоложения и удаления мертвых клеток. Косметологи рекомендуют делать это 1-2 раза в неделю. Такие процедуры проводят с помощью специальных средств – скрабов, или химических препаратов, содержащих активные ингредиенты – AHA и BHA.

К сожалению, в этом деле легко переусердствовать. Далее OBOZ. UA рассказывает о 4 признаках, означающих, что вы переборщили с отшелушиванием и нанесли вред коже.

Кожа краснеет и раздражается

Если после пилинга кожа краснеет и раздражается, есть вероятность, что вы перестарались с отшелушиванием. Это касается и жжения после скрабирования.

Чтобы избежать неприятных последствий, втирайте отшелушивающее средство мягко. Не трите лицо слишком энергично, именно такие действия вызывают воспаление и покраснение.

У вас может появиться еще больше прыщей

Если пилинг не избавляет от прыщей, а наоборот, усугубляет ситуацию, это может быть результатом чрезмерного отшелушивания кожи.

Умеренное мягкое отшелушивание помогает закупорить поры и уменьшить количество прыщей. Однако чрезмерное отшелушивание ослабляет кожный барьер, что приводит к скоплению бактерий и грязи в порах, и как итог– к появлению новых прыщей.

Кожа становится сухой и шелушащейся

Один из самых распространенных результатов чрезмерного пилинга – сухая и шелушащаяся кожа. Это происходит потому, что скрабирование кожи приводит к удалению всех имеющихся на ней жиров, что делает ее чрезвычайно сухой.

Если после отшелушивания на коже появляются сухие пятна, значит, пора переходить на щадящий режим и сократить количество сеансов скрабирования.

Кожа становится жирнее, чем обычно

Одним из основных признаков чрезмерного отшелушивания является более жирная чем обычно кожа.

Отшелушивание проводится для того, чтобы удалить излишки жира и грязи. Однако чрезмерные усилия лишают кожу ее естественного жира. Это приводит к выработке избыточного масла, чтобы компенсировать потерю.

Если через некоторое время после отшелушивания вы почувствуете, что кожа стала более жирной, переходите на мягкое очищающее средство, пока она не придет в норму.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как водяной пар чистит лицо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.