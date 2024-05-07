Как правильно отшелушивать кожу: 4 признака, что вы перестарались и пора прекратить процедуры
Отшелушивание кожи необходимо для ее омоложения и удаления мертвых клеток. Косметологи рекомендуют делать это 1-2 раза в неделю. Такие процедуры проводят с помощью специальных средств – скрабов, или химических препаратов, содержащих активные ингредиенты – AHA и BHA.
К сожалению, в этом деле легко переусердствовать. Далее OBOZ. UA рассказывает о 4 признаках, означающих, что вы переборщили с отшелушиванием и нанесли вред коже.
Кожа краснеет и раздражается
Если после пилинга кожа краснеет и раздражается, есть вероятность, что вы перестарались с отшелушиванием. Это касается и жжения после скрабирования.
Чтобы избежать неприятных последствий, втирайте отшелушивающее средство мягко. Не трите лицо слишком энергично, именно такие действия вызывают воспаление и покраснение.
У вас может появиться еще больше прыщей
Если пилинг не избавляет от прыщей, а наоборот, усугубляет ситуацию, это может быть результатом чрезмерного отшелушивания кожи.
Умеренное мягкое отшелушивание помогает закупорить поры и уменьшить количество прыщей. Однако чрезмерное отшелушивание ослабляет кожный барьер, что приводит к скоплению бактерий и грязи в порах, и как итог– к появлению новых прыщей.
Кожа становится сухой и шелушащейся
Один из самых распространенных результатов чрезмерного пилинга – сухая и шелушащаяся кожа. Это происходит потому, что скрабирование кожи приводит к удалению всех имеющихся на ней жиров, что делает ее чрезвычайно сухой.
Если после отшелушивания на коже появляются сухие пятна, значит, пора переходить на щадящий режим и сократить количество сеансов скрабирования.
Кожа становится жирнее, чем обычно
Одним из основных признаков чрезмерного отшелушивания является более жирная чем обычно кожа.
Отшелушивание проводится для того, чтобы удалить излишки жира и грязи. Однако чрезмерные усилия лишают кожу ее естественного жира. Это приводит к выработке избыточного масла, чтобы компенсировать потерю.
Если через некоторое время после отшелушивания вы почувствуете, что кожа стала более жирной, переходите на мягкое очищающее средство, пока она не придет в норму.
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