11 упражнений, которые помогут мужчинам избавиться от лишнего веса и улучшить форму

Худеть можно без изнурительных часов в тренажерном зале и суровых диет. Достаточно добавить в ежедневную рутину силовые упражнения и кардионагрузку.

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Они не только помогут сжечь лишние калории, но и улучшат ваше самочувствие и физическую форму. Издание eatthis.com собрало 11 самых эффективных упражнений, которые следует выполнять ежедневно для достижения оптимальных результатов.

Персональный тренер Джей Ментус поделился рекомендациями по ежедневным упражнениям для мужчин, стремящихся избавиться от лишнего веса. Они помогут сжечь жир, повысить выносливость, наполнить энергией и улучшить настроение.

1. Берпи

Берпи – это интенсивное упражнение, которое задействует все тело и помогает сжигать калории. "Это, вероятно, одно из самых эффективных упражнений для похудения. Она объединяет силовые движения, плиометрику и кардионагрузку, ведь пульс быстро растет и остается высоким", – отмечает тренер.

2. Отжимание

Отжимание – это доступное упражнение, которое можно выполнять где угодно. Они укрепляют грудные мышцы, плечи, трицепсы и включают в себя корпус.

"Наращивание мышц способствует увеличению сжигания калорий даже в состоянии покоя. Для начинающих можно начать с отжиманий на коленях или с опорой", – объясняет тренер.

3. Подтягивание

Это упражнение является тестом на силу верхней части тела и помогает наращивать мышцы, одновременно сжигая калории.

"Подтягивание укрепляет мышцы спины, плеч и рук, что улучшает осанку и обеспечивает стабильность в верхней части тела", – подчеркивает тренер.

4. Выпады

Выпады тренируют ноги, способствуют развитию равновесия и стабильности.

"Это упражнение задействует каждую ногу в отдельности, работая над ягодицами и квадрицепсами. Ходьба с выпадами увеличивает частоту сердечных сокращений", – рассказывает Ментус.

5. Приседания

Приседания являются базовым упражнением, работающим с несколькими группами мышц одновременно.

"Приседания стимулируют выработку тестостерона, что способствует росту мышц и сжиганию жира", – отмечает эксперт. Для начинающих полезно использовать опору, чтобы улучшить технику.

6. Йога

Эта практика уменьшает стресс, улучшает гибкость, баланс и тонус мышц.

"Йога помогает снизить уровень кортизола, что способствует контролю веса", – добавляет Ментус.

7. Подъем по лестнице

Это упражнение помогает быстро сжигать калории и укреплять мышцы бедер и ягодиц.

"Даже 20-30 минут таких активностей могут стать эффективной тренировкой", – советует тренер.

8. Велоспорт

Катание на велосипеде или занятия на велотренажере укрепляют сердечно-сосудистую систему и сжигают большое количество калорий.

"Спиннинг-классы могут сжигать до 450 кг калорий в час", – говорит Mentus.

9. Гребля

Гребля задействует почти все мышцы тела и обеспечивает комплексное кардио.

"Это упражнение сочетает силу и выносливость, активно привлекая мышцы во время каждого потягивания", – объясняет тренер.

10. Плавание

Это идеальная тренировка с низкой нагрузкой на суставы, эффективно сжигающая калории.

"Плавание активизирует все мышцы тела, а вода создает дополнительное сопротивление", – подчеркивает Ментус.

11. Ходьба

Простой и доступный способ держать себя в форме. "Быстрая ходьба помогает сохранять пульс в зоне сжигания жира", – отмечает эксперт. Следует стремиться пройти до 10 000 шагов ежедневно.

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