Путь к стройному телу: как сделать тренировку максимально эффективной

Достичь идеальной физической формы – это не только часы, проведенные в зале, но и правильный подход к тренировкам. Иногда небольшие изменения в обычной рутине могут значительно повысить эффективность ваших усилий.

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Если вы хотите побыстрее сжигать жир, повысить выносливость и получить максимум пользы от каждой тренировки, стоит знать несколько секретов. Издание eatthis.com опубликовало методы, которые помогут потерять избыточный вес.

Наслаждайтесь протеиновым коктейлем

После интенсивной тренировки не забывайте о протеиновом коктейле из сыворотки. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sports Medicine, употребление сывороточного белка способствует наращиванию мышц, повышающему метаболизм. Чем больше мышечной массы, тем больше калорий ваш организм сжигает даже в состоянии покоя. Также доказано, что сывороточный протеин в сочетании с силовыми тренировками укрепляет мышцы верхней и нижней части тела. Чтобы усилить эффект, следует добавить в рацион креатин.

Тренируйтесь натощак

Занятия спортом перед завтраком могут быть более эффективными для потери жира. Исследование из British Journal of Nutrition показало, что тренировки на пустой желудок способствуют более интенсивному окислению жиров, чем после еды. После тренировки не забудьте о небольшом перекусе, чтобы поддержать уровень сахара в крови.

Начните тренировку с кофе

Кофеин может значительно повысить вашу производительность. По словам диетолога и тренера Джима Уайта, кофеин увеличивает выносливость, помогая дольше оставаться активными. Исследование в журнале Sports Medicine подтверждает, что употребление кофе перед физическими упражнениями повышает интенсивность тренировки. Однако избегайте сахара и сливок, чтобы не получить лишние калории.

Попробуйте миндаль перед тренировкой

Замените сладости перед тренировкой порцией миндаля. Лишь 74 грамма этого ореха, по данным Journal of International Society of Sports Nutrition, повышают выносливость и улучшают потребление кислорода. Благодаря содержащимся в миндале аргинину и кверцетину вы можете эффективнее бороться с жиром.

Добавьте ВИИТ к своим тренировкам

Высокоинтенсивные интервальные тренировки помогут быстрее сжигать калории, наращивать мышцы и повышать метаболизм. По словам доктора Алекса Тауберга, ВIIT заключаются в чередовании коротких интенсивных упражнений с короткими перерывами. К примеру, одна минута активности и 30 секунд отдыха.

Исследование, опубликованное в BMC Endocrine Disorders, показало, что всего 12 сеансов ВIIT по 15 минут улучшают чувствительность к инсулину на 23%. Это не только способствует потере жира, но и снижает риск диабета, рака и болезней щитовидки.

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