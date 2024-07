11 вкусных идей для белкового завтрака

Пользу белковой пищи невозможно переоценить, и на то есть определенные причины. Белок - это основной макроэлемент, который следует употреблять на завтрак, чтобы обеспечить чувство сытости до обеда, и быстро восстанавливаться после тренировок.

Белковый завтрак является важным элементом здорового рациона, поскольку этот прием пищи помогает построить мышечную массу и способствовать нормальному контролю веса, благодаря чему можно предотвратить набор жировых отложений. В Eat This, Not That! поделились ингредиентами с высоким содержанием белка, которые могут прекрасно разнообразить ваш рацион.

Семена чиа

Семена чиа являются отличным дополнением к утренней еде, такой как йогурт, смузи или овсянка. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Research and Practice, употребление семян чиа с йогуртом на завтрак способствует ощущению сытости и может помочь снизить калории, полученных во время обеда и ужина.

Тофу

Тофу является популярным выбором для вегетарианцев и тех, кто следит за весом. Высокое содержание белка делает этот продукт идеальным компонентом для завтраков, таких как яичные заменители или жареные блюда. Кроме того, тофу богат кальцием, что поддерживает здоровье мышц, костей и нервов.

Стейк

Хотя стейк на завтрак может показаться неуместным выбором, однако это отличный источник животного белка, который может добавить вкуса яйцам и овощам. Обратите внимание, что стейк содержит насыщенные жиры, концентрацию которых следует уменьшить, если вы следите за этим показателем.

Белковые блины

Блины могут быть сладким удовольствием на завтрак, однако содержать рафинированные углеводы и сахар. Чтобы сделать эту еду более полезной, следует приготовить протеиновые блины из протеинового порошка, творога или греческим йогуртом.

Яйца

Яйца являются популярным и полезным вариантом для завтрака. Одно большое яйцо содержит почти 6,3 грамма белка, что является полноценным источником всех необходимых аминокислот для организма. Яйца следует сочетать их с клетчаткой и другими полезными продуктами, способствующими здоровью сердца.

Кисломолочный творог

Творог можно употреблять в чистом виде с добавлением фруктов и орехов. Кроме того, на завтрак можно приготовить сырники, которые прекрасно сочетаются со вкусом и обеспечивают сытость до следующего приема пищи.

Греческий йогурт

Греческий йогурт поражает своим высоким содержанием белка что, как и творог, обеспечивает значительным количеством казеина, что способствует насыщению и улучшению метаболизма. Для завтрака, греческий йогурт можно использовать в замороженном виде вместе с сухофруктами или добавить его к овсянке на ночь.

Копченый лосось

Лосось богат жирными кислотами омега-3, что поддерживает здоровье мозга и иммунитет, а также обеспечивает организм белком. Вместо традиционной жарки лосося на завтрак, стоит попробовать копченый вариант, который прекрасно сочетается с авокадо, вареным яйцом в бутерброде.

Овсянка

На четверть чашки весенней каши содержится примерно 6 граммов белка. К этой злаковой каше можно добавить миндальные или грецкие орехи, греческий йогурт или протеиновый порошок, чтобы усилить концентрацию белка.

Ореховое масло

Ореховое масло на завтрак - это полезное дополнение для большинства блюд. Всего 2 столовые ложки арахисового или миндального масла содержат около 7 граммов белка. Добавляйте его к тостам, овсянке, смузи или кексам, чтобы увеличить потребление белка.

Киноа

Это зерно является идеальным выбором для утреннего приема пищи, поскольку оно содержит 8 граммов растительного белка на чашку, а также клетчатки и важных минералов. Мягкий ореховый вкус киноа прекрасно сочетается с йогуртом, а также молочной кашей и корицей.

