Время для завтрака: когда следует начинать первый прием пищи за день

Если вы в клубе с теми, кто не любит есть с самого утра, учтите, что такие действия не добавляют пользы для вашего организма. Многочисленные исследования доказывали, что полноценный завтрак способен придавать сил в течение всего дня, помогать улучшить работу организма, а также способствовать нормальному похудению.

Почему следует сделать завтрак своей ежедневной привычкой и когда именно стоит садиться за стол? Об этом рассказали в Eat This, Not That !

В The Journal of Nutrition было опубликовано исследование, согласно которому 50 000 человек в течение 7 лет начинали день с яичницы, йогурта, фруктов и других здоровых блюд. Результаты анализа показали, что участники имели более низкий индекс массы тела по сравнению с теми, кто пропускал завтрак.

Также, влияние завтрака на стройность тела подтвердило исследование, проведенное Корнельским университетом Food & Brand lab. Оказалось, что большинство людей стройного телосложения, а именно 97% не пропускают утреннего приема пищи.

Кроме того, эксперты считают, что время, когда вы завтракаете, важно так же как и сам завтрак. По словам Мэтта Теннеберга из Arcadia Health and Wellness в Финиксе, этот прием пищи должен состояться в течение первых тридцати минут после пробуждения. Это необходимо, чтобы пополнить запасы после ночного сна и поддерживать нормальный уровень обмена веществ в течение дня.

Стоит отметить, что во время завтрака стоит избегать большого количества рафинированных углеводов, насыщенных жиров и продуктов с высоким содержанием сахара. Оптимальный завтрак должен состоять из воды, цельных продуктов, богатых белком, с низким содержанием нездоровых жиров и высоким содержанием клетчатки.

