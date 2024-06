Худший выбор для завтрака: почему следует ограничить потребление сладостей

Сбалансированный завтрак точно, как и физические упражнения, способен помочь избежать нежелательных перекусов, а также уменьшить абдоминальный жир, который может откладываться из-за вредных пищевых привычек и пассивного образа жизни. Однако, худшим выбором для завтрака эксперты считают именно калорийные и жирные сладости.

Таким образом, пончики, которые известны своей высокой калорийностью, а также низким содержанием клетчатки и белка - это то, чего следует избегать в своем утреннем рационе. Об этом рассказали в Eat This, Not That!

Пончики и другие жирные и сладкие десерты прекрасно сочетаются с кофе и чаем, а также считаются простым способом получить энергию и сытость, когда нет времени на приготовление пищи. Тем не менее, такой завтрак может привести к быстрому чувству голода, скачкам сахара в крови и перееданию в течение дня.

Кроме того, пончики и другие подобные десерты содержат много добавленного сахара, который согласно исследованию Европейского журнала профилактической кардиологии провоцирует увеличение жировых отложений в зоне живота и вокруг сердца, что представляет риск для здоровья.

По словам медицинского эксперта Лауры Бурак, в завтрак рекомендуется включать белковую пищу, в частности яйца или ореховое масло, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить быстрое голодание. Однако, если отказаться от сладкого трудно, добавьте к нему немного белка для сбалансирования. Необходимо понимать общую картину здоровья и питания, чтобы вносить коррективы, которые могут улучшить ваше тело изнутри. Именно это поможет уменьшить жир на животе и общее самочувствие.

