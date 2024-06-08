5 вариантов для белкового завтрака
Завтрак принято считать наиболее полезным приемом пищи за весь день. Он дарит энергию и сытость, которые помогают преодолевать нагрузки и продуктивно работать в течение длительного времени.
Именно поэтому, в это время ваша тарелка должна содержать незаменимые белковые продукты, которые легко усваиваются и помогают худеть. Какие белковые продукты есть на завтрак, узнавали в OBOZ.UA.
Овсяные хлопья
Каша с овсяными хлопьями на молоке является фундаментом завтрака. Овсянку легко приготовить, не тратя для этого много времени. К ней можно добавить свежих фруктов и орехи, которые также богаты белком.
Семена чиа
Это суперфуд, который имеет приятный ореховый вкус и легок в употреблении. Чиа является незаменимым источником белка, который легко сочетается с фруктами, орехами и основой. Готовить пудинг можно с вечера, предварительно замочив семена в воде, молоке, нежирном йогурте и даже соке. На утро семена чиа впитают жидкость, увеличатся в размерах.
Фрукты
Есть несколько богатых белком фруктов, таких как авокадо, киви и гуава. Первые два из них вы без проблем найдете в магазинах, а потому сможете добавить в утренний рацион. Они помогут сбросить лишний вес и дополнят завтрак.
Яйца
Это отличный и полезный вариант для завтрака, который может помочь вам начать день, обеспечив организм питательными веществами, необходимыми для здоровья. Яйца - это отличный источник белка, который помогает насытить организм и поддерживает мышечную массу. Он также способствует ощущению сытости, что может помочь в контроле аппетита.
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