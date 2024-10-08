12 лучших источников витамина А для здоровья кожи, волос и глаз
Если вы хотите сохранить молодость кожи, здоровье волос и улучшить зрение, продукты с витамином А должны стать неотъемлемой частью рациона. Витамин А – супергерой среди питательных веществ, который также поддерживает иммунную и репродуктивную системы.
По данным Национального института здоровья (NIH), некоторые исследования свидетельствуют, что витамин А может помочь предотвратить рак и дегенерацию желтого пятна – основную причину слепоты среди пожилых людей. Издание eatthis.com собрало для вас список продуктов, являющихся лучшими источниками этого важного витамина.
Типы витамина А
Существует четыре основных типа витамина А, которые можно получить из еды:
- Ретинол: активная форма витамина А, содержащаяся в продуктах животного происхождения.
- Бета-каротин: антиоксидант растительного происхождения, превращающий ваше тело в витамин А.
- Бета-криптоксантин: еще один провитамин А, обладающий высокой биодоступностью.
- Альфа-каротин: третья по распространенности форма каротиноидов, превращающихся в витамин А.
Эти формы добавляют в общую суточную норму витамина А, которая измеряется в эквивалентах активности ретинола (RAE).
Сколько витамина А нужно каждый день?
Рекомендованная суточная норма (RDA) витамина А для мужчин составляет 900 микрограмм, а для женщин – 700 микрограмм RAE. Управление пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также установило суточную норму на уровне 900 мкг.
Чтобы получить нужное количество витамина А, можно просто сосредоточиться на регулярном употреблении овощей, особенно красных, оранжевых и зеленых листовых овощей.
Продукты с высоким содержанием витамина А
Печень
Говяжья печень является одним из самых мощных источников витамина А. В 85 граммах печени вы получите более 700% суточной нормы этого витамина. "Печень – это то место, где животные хранят дополнительный витамин А, поэтому его употребление может значительно пополнить запасы этого важного элемента", – отмечает диетолог Кристи Бриссетт. Однако она также содержит много насыщенных жиров, поэтому следует соблюдать осторожность с количеством.
Консервированная тыква
Консервированная тыква – это не только осенний деликатес. В одной порции этого продукта вы найдете гораздо больше витамина А, чем в свежей тыкве. "Поскольку он уже обработан и смешан, вы получаете более высокую концентрацию питательных веществ", – объясняет Бриссетт. Его можно добавлять в полосы, супы, заменять масло в рецептах или использовать в выпечке.
Сладкий картофель
Одна сладкая картофелина обеспечит вам более 560% вашей суточной потребности в витамине А. Этот овощ богат клетчаткой, что помогает нормализовать пищеварение, поддерживать здоровье сердца и контролировать уровень сахара в крови. Поскольку витамин А жирорастворимый, добавьте немного здоровых жиров в свой рацион, например, оливковое масло или масло авокадо, чтобы улучшить его усвоение.
Шпинат
Хотя обычно люди считают, что бета-каротин есть только в красных и оранжевых овощах, шпинат также является богатым источником антиоксиданта. Полстакана вареного шпината содержит 63% суточной нормы витамина А. Кроме этого, шпинат богат витаминами С, Е, К, а также железом, магнием и кальцием.
Морковь
Морковь является классическим источником витамина А благодаря высокому содержанию бета-каротина. Половина стакана сырой моркови обеспечивает 184% суточной потребности. Это еще один замечательный источник клетчатки, также поддерживающий здоровье кожи и зрения.
Канталупа
Этот вкусный и сочный фрукт не только хорошо увлажняет, но обеспечивает 54% суточной нормы витамина А в половине стакана. Его можно добавлять в фруктовые салаты или смешивать в полосе для здорового перекуса.
Брокколи
Этот зеленый овощ имеет не только высокое содержание витамина С, но и является отличным источником витамина А. Полстакана вареной брокколи обеспечивает 24% вашей суточной нормы витамина А. Также оно богато антиоксидантами и витаминами группы В, помогающими улучшить метаболизм.
Нежирное молоко
Чашка обогащенного молока обеспечивает около 16% суточной потребности в витамине А. Это хороший вариант для пьющих молоко или использующих его в кашах и полосе.
Красный болгарский перец
Хотя большинство людей считают перец основным источником витамина С, полстакана красного болгарского перца также обеспечивает 16% вашей суточной нормы витамина А. Его можно использовать для приготовления салатов, супов или фаршировать мясом.
манго
Один манго обеспечит 10% вашей суточной потребности в витамине А. Его яркий вкус и высокая питательная ценность делают манго идеальным дополнением к сальсе, фруктовым салатам или просто как самостоятельную закуску.
Курага
Сушеные абрикосы являются концентрированным источником витамина А. Это удобный вариант для перекуса на ходу, но следует соблюдать осторожность с количеством из-за высокого содержания сахара.
Нерка
Жирная рыба, как лосось, является прекрасным источником витамина А и омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. В трех порциях нерки содержится около 6% вашей суточной нормы витамина А.
Включайте разнообразные овощи, фрукты, молочные продукты и жирную рыбу в свой рацион, чтобы обеспечить организм всем необходимым для поддержания здоровой жизни.
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