Секрет красоты в чашке: 10 разновидностей чая для сияющей кожи

Ароматный чай – не только удовольствие души, но и источник красоты. Многие косметические бренды уже давно используют экстракты чая в своих продуктах, но настоящую пользу вы получите, когда начнете пить этот напиток каждый день.

От зеленого до ромашкового каждый из этих чаев способствует улучшению общего состояния здоровья и дарит вашей коже свежесть и сияние. Издание eatthis.com составило перечень 10 разновидностей чая, которые помогут вам достичь природной красоты.

Ромашковый чай

"Ромашковый чай – отличный выбор для вечернего отдыха. Благодаря его успокаивающим свойствам, этот напиток помогает безопасно засыпать", – рассказывает доктор Тиераона Лоу Дог.

Если ночью просыпаетесь, подогрейте немного молока, залейте пакетик ромашкового чая, настаивайте 5 минут, добавьте немного меда и наслаждайтесь тишиной. Можно почитать книгу или помедитировать около десяти минут. Через полчаса, вероятно, вы снова уснете, а процесс расслабления будет способствовать восстановлению кожи и уменьшению темных кругов под глазами.

Мятный чай

Для увлажнения кожи доктор Лоу Дог рекомендует мятный чай. Возьмите один пакетик и бутылку воды комнатной температуры – мята придаст воде приятный вкус, что будет стимулировать пить больше в течение дня.

Кроме того, мята охлаждает и помогает снизить раздражение кожи и аллергии. Его можно добавлять в ванную для улучшения эффекта. Содержащийся в чае ментол регулирует выделение жира сальными железами, поэтому этот чай подходит для людей с жирной кожей.

Черный чай

Черный чай изготавливается из ферментированных листьев и, в отличие от кофе, содержит умеренное количество кофеина, что улучшает кровообращение в мозг, не перегружая сердце.

"Кофеин в черном чае помогает сосредоточиться, а также обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами", – отмечает диетолог Мэй Том.

Противовоспалительные свойства черного чая способствуют не только здоровью желудочно-кишечного тракта, но и успокаивают раздраженную кожу.

Зеленый чай

Зеленый чай, изготовленный из пропаренных чайных листьев, богат флавоноидами, в частности катехинами, которые являются сильными антиоксидантами. "Катехины зеленого чая более эффективны в борьбе со свободными радикалами, чем витамины Е и С", – говорит Том.

Самый распространенный катехин в зеленом чае эпигалокатехин-3-галлат (EGCG) обладает противораковыми свойствами и помогает восстановить отмершие клетки кожи, что делает зеленый чай идеальным для улучшения тона лица.

Белый чай

Белый чай изготавливается из молодых листьев, которые еще не успели выдержаться, поэтому он сохраняет наибольшее количество полифенолов – мощных антиоксидантов, уничтожающих раковые клетки.

"Белый чай содержит больше полифенолов, чем любой другой вид чая", – объясняет Том. Благодаря этому он способствует природному сиянию кожи и помогает в борьбе с бактериями, вызывающими раздражение и сыпь.

Желтый чай

Желтый чай, популярный в Китае, набирает обороты благодаря своему сладкому фруктовому вкусу. Он содержит почти столько же антиоксидантов, как зеленый чай, а также витамины B2, B12 и E, которые борются со старением и придают коже свежесть.

Имбирный чай

Имбирный чай широко известен своими свойствами, улучшающими кровообращение, особенно зимой. Исследования показали, что он может снижать уровень "плохого" холестерина. Высокое содержание противовоспалительных компонентов в имбири способствует выведению токсинов из организма, что положительно влияет на сияние и увлажнение кожи.

Чай из шиповника

Шиповник является отличным средством для очищения организма, особенно при проблемах с пищеварением, таких как запоры, которые могут влиять на состояние кожи. Чай из шиповника обладает мягким слабительным эффектом, что помогает очищению организма и улучшению тона лица.

Жасминовый чай

Жасминовый чай обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить раздражение кожи и бороться с хроническими воспалениями. Его экстракт часто используют в косметических средствах для улучшения состояния кожи. Основой жасминового чая может быть зеленый, белый, черный или улун чай, обогащенный цветочными нотками.

Чай из одуванчика

Одуванчики могут не только добавляться к салатам, но и использоваться для приготовления чая. Чай из одуванчика насыщен антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет, очищают пищеварительную систему, осветляют кожу и помогают ей сиять.

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