Алкоголь и похудение: экспертные советы, как избежать ошибок и добиться результата

Когда перед вами стоит задача сбросить вес, следует сосредоточиться только на правильном питании и интенсивных тренировках. Но если вы серьезно настроены на потерю нескольких лишних килограммов, то следует обратить внимание и на свои алкогольные привычки.

Даже если вы правильно питаетесь и регулярно посещаете спортзал, чрезмерное употребление алкоголя, в частности газированных напитков или коктейлей, может стать серьезным препятствием для достижения вашей цели. Для того чтобы помочь вам разработать более полезные для похудения алкогольные привычки, издание eatthis.com опубликовало советы от нескольких экспертов по питанию.

Пейте больше воды

Все знают, что достаточное потребление воды в течение дня важно, но оно также может способствовать потере веса, если пить ее в правильных количествах.

"Вода – это самый лучший выбор для тех, кто хочет похудеть. Наш организм на 60% состоит из воды, поэтому не удивительно, что она играет немаловажную роль в его функционировании. Выпивая достаточное количество воды, вы помогаете своему организму лучше работать. Вода поддерживает нормальное пищеварение, уменьшает чувство голода, что приводит к меньшему потреблению пищи", – объясняет врач Бренда Перальта.

Исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, показывает, что люди, которые выпивали воду перед едой, уменьшали количество потребленных калорий. Другое исследование в Annals of Family Medicine указывает на то, что люди с недостаточной гидратацией чаще имеют повышенный ИМТ или даже страдают ожирением.

Чтобы убедиться, что вы едите только тогда, когда действительно голодны, важно поддерживать достаточный уровень гидратации в течение дня. Выбирайте напитки без калорий, чтобы не превышать норму калорий.

Добавьте чай в свой рацион

Еще одним замечательным напитком для похудения является чай. Он не только богат антиоксидантами, но и помогает придать воде вкус без дополнительных калорий. Зеленый чай особенно полезен, поскольку исследования показывают, что он немного повышает метаболизм, помогая сжигать больше калорий", – отмечает Перальта.

Уменьшите потребление алкоголя

Алкоголь является источником пустых калорий, не приносящих никакой пользы организму. Это коварные калории легко скапливаются, если вы не контролируете количество потребленного.

"Чрезмерное употребление алкоголя плохо сказывается на процессе похудения. Алкогольные напитки, особенно коктейли и ликеры часто содержат много калорий и сахара, что негативно влияет на ваши попытки похудеть", – утверждает диетолог Джей Ковин.

Ограничитесь одним алкогольным напитком в день

Если вы любите иногда выпить, не стоит полностью отказываться от алкоголя. Просто ограничьте его потребление.

"Частое употребление алкоголя может причинить вред здоровью, поэтому стоит ограничиться одним напитком в день. Это не только поможет снизить риск заболеваний печени, сердца и некоторых видов рака, но и будет способствовать контролю веса", – рекомендует Ковин.

Также следует выбирать напитки с низким содержанием алкоголя и соблюдать норму.

Не пейте алкоголь натощак

Если планируете употреблять алкоголь, убедитесь, что у вас есть еда в желудке.

"Пить на голодный желудок – не самая лучшая идея, поскольку это может усилить действие алкоголя. Это также может привести к перееданию. Во время ужина следует подождать хотя бы полчаса после начала еды перед первым напитком, чтобы еда помогла поглотить алкоголь и снизить его эффект", – отмечает Ковин.

Избегайте сахаросодержащих напитков

"Смешивание алкоголя со сладкими напитками, такими как газированные напитки или соки, добавляет лишние калории из-за высокого содержания сахара. Лучше выбирать газировку", – говорит Ковин.

Однако это не означает, что вы должны полностью отказаться от коктейлей. Вы можете использовать здоровые низкокалорийные миксеры, чтобы продолжать наслаждаться напитками без ущерба для диеты.

Контролируйте количество выпитого алкоголя

"Порция вина обычно содержит около 120–125 калорий. Если вы наливаете себе большие порции, то калорийность может возрасти до 175 калорий. Если выпить два таких стакана, это уже будет как небольшой прием пищи", – объясняет доктор Джоан Салдж Блэйк.

Доктор Блейк рекомендует использовать меньшие бокалы или даже заменить вино низкокалорийными напитками, например, сельтер с добавлением сока или мяты.

"Это поможет вам пить меньше алкоголя и избежать переедания вечером", - добавляет он.

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