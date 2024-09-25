Что вы делаете неправильно: распространенные ошибки на пути к похудению

Из-за большого количества противоречивых рекомендаций по питанию легко попасть в ловушку нездоровых привычек, часто даже не подозревая этого. Особенно это актуально для тех, кто стремится похудеть, и может продолжать совершать те же ошибки.

Однако большинство этих диетических ошибок легко исправить, если знать о них. Издание eatthis.com рассказывает, как избежать распространенных ошибок. Благодаря этому вы сможете уверенно двигаться вперед к своим целям.

Недостаточное употребление жиров

Жир – не основной виновник проблем с весом, и некоторые полезные жиры могут даже способствовать похудению. К примеру, авокадо! Однако многие люди до сих пор избегают жиров из-за старых мифов. Жиры являются важной составляющей рациона, которая дает ощущение сытости, обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и помогает снизить уровень плохого холестерина. Выбирайте полезные мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, орехах и авокадо.

Недостаточное потребление углеводов

Углеводы часто называют причиной увеличения веса, поэтому популярны стали диеты с низким их содержанием. Но это не значит, что все углеводы вредны. Да, рафинированные углеводы, как сахар и белый хлеб, могут способствовать набору веса, но сложные углеводы помогают похудеть.

Диетолог Джим Уайт объясняет, что чрезмерное сокращение углеводов может отрицательно повлиять на ваши усилия похудеть.

"Люди, резко уменьшающие углеводы, часто испытывают нехватку энергии, что заставляет их есть еще больше углеводов. Кроме того, они имеют меньше сил для тренировок, что приводит к их пропуску. Сложные углеводы также содержат клетчатку, которая обеспечивает длительное ощущение сытости", – говорит Уайт.

Чрезмерное употребление белка

Белок важен для похудения, поскольку он помогает наращивать мышцы, сжигающие калории в состоянии покоя. Но даже белок можно употреблять слишком много.

"Многие считают, что белок – это чудодейственный макроэлемент. Однако он тоже имеет калории, и чрезмерное его потребление может привести к накоплению жира", – говорит Уайт.

Те, кто занимается спортом, должны потреблять около 1,2-1,7 г белка на килограмм веса. Злоупотребление белковыми добавками или мясными продуктами может привести к увеличению веса.

Отказ от целых групп продуктов

Некоторые популярные диеты предлагают исключать целые группы продуктов, таких как молочные продукты, зерновые или мясо. Это может казаться эффективным, но такие ограничения часто делают питание однообразным и приводят к потере мотивации. Кроме того, исключение определенных групп может вызвать дефицит важных питательных веществ. Если у вас нет настоящей аллергии, следует соблюдать осторожность с такими диетами.

Слишком жесткие ограничения

Существует заблуждение, что чем меньше калорий вы потребляете, тем быстрее вы худеете. Но это не совсем так. Исследования показывают, что строгие низкокалорийные диеты могут вызвать повышенный уровень кортизола – гормона стресса, способствующего накоплению жира в области живота.

"Когда люди потребляют слишком мало калорий, их метаболизм замедляется, и у них нет энергии для тренировок", — объясняет Уайт. Он рекомендует не опускаться ниже 1200 калорий в день, особенно женщинам. Ограничительные диеты также не устойчивы – вы чувствуете голод и, скорее всего, сорветесь на нездоровую пищу.

Переедание после тренировок

Физическая активность – важная часть похудения, но это не значит, что можно есть что угодно после тренировки. Часто люди переоценивают количество сожженных калорий и переедают даже если это здоровые закуски.

Доверие к диетическим продуктам

Пища, обозначенная как "с низким содержанием жира", "без сахара" или "без глютена", не всегда полезна. Часто такие продукты содержат вредные добавки. Лучше отдавать предпочтение натуральным, необработанным продуктам.

Неправильный подход к калориям

Не все калории одинаковы. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием жира могут быть более эффективными для похудения, чем низкожировые диеты с таким же количеством калорий.

Преувеличение с порциями

Даже полезные продукты, такие как авокадо, хумус или орехи содержат много калорий. Важно контролировать порции во избежание переедания.

Калории в напитках

Здоровые напитки могут содержать множество калорий. Соки холодного отжима, в том числе с добавлением сладких фруктов, могут иметь много сахара.

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