Маленькие шаги – большие результаты: как незначительные изменения помогут вам похудеть

Худеть непросто, но не обязательно кардинально менять свой образ жизни или питания, чтобы добиться здорового веса. Внести полезные привычки гораздо проще, чем кажется.

Издание eatthis.com опубликовало 10 маленьких шагов, которые помогут вам на пути улучшения здоровья и своей формы. Если их ввести в свой день, вы заметите, как лишние килограммы постепенно исчезнут.

"Часто люди думают, что им нужно делать глобальные изменения для больших результатов. Однако именно мелкие, ежедневные привычки оказывают наибольшее влияние на здоровье", – объясняет эксперт по здоровому питанию Дэни Спайс.

Ешьте натуральную пищу

На полках магазинов вы найдете множество низкокалорийных продуктов – от обезжиренного творога до батончиков с низким содержанием углеводов или заменителей шоколада. Но если вы хотите насладиться настоящим темным шоколадом, то его искусственные аналоги могут вас не удовлетворить. Потребление таких альтернатив может даже заставить вас есть больше, пытаясь заполнить эту "пустоту".

"Всегда рекомендую выбирать натуральную и цельную пищу вместо обезжиренных или низкокалорийных продуктов, которые не доставляют удовольствия. Например, позвольте себе кусочек черного шоколада или порцию настоящего мороженого. Главное - получать от этого удовольствие и сочетать с другими здоровыми блюдами", - отмечает Спайс.

Планируйте свои приемы пищи

Знакомое чувство, когда вы приходите в магазин голодными и приобретаете лишние продукты? Тогда вы понимаете, что еда без плана может окончиться быстрыми, но не очень полезными вариантами.

"Готовка дома и уменьшение частоты походов в рестораны являются одним из лучших способов снизить количество потребляемых калорий. Чтобы избежать незапланированного питания, заранее составьте план на неделю и подготовьте нужные продукты", – говорит доктор Джош Экс.

Фиксируйте все, что вы едите

Ведение пищевого дневника позволяет лучше уяснить свои пищевые привычки. Это может быть как запись в блокноте, так и фотографии блюд перед их использованием.

"Это не только поможет вам быть подотчетным, но и даст лучшее понимание того, что, когда и почему вы едите", – отмечает Экс.

Такая привычка может быть особенно полезна в начале вашего пути к здоровому питанию, а затем ее можно использовать время от времени для мониторинга своих успехов.

Контролируйте размеры порций

Переедание часто возникает из-за отсутствия знаний о правильных порциях. Сначала используйте весы или мерные чашки для точного измерения, а затем сможете ориентироваться на собственные руки для оценки порций. Экс рекомендует использовать ладонь или кулак для определения приблизительного количества пищи, что позволит вам правильно оценивать порции без дополнительных инструментов.

Соблюдайте средиземноморскую диету

Кейт Гиган, эксперт по устойчивой диете, советует соблюдать средиземноморский стиль питания, включающий оливковое масло и рыбу.

"Эта диета не только поможет вам сбросить вес, но и дольше ее удерживать. Благодаря большому количеству клетчатки и полезных жиров, которые насыщают организм, этот рацион полезен и сытным", - говорит Гиган.

Делайте акцент на растительных продуктах

Экс предлагает заполнять половину тарелки овощами и фруктами. Это поможет вам насытиться, употребляя меньше калорий.

"Такое сочетание позволит вам оставаться сытыми дольше между приемами пищи", – говорит он.

Поддерживайте запас любимых продуктов

Чтобы избежать срывов, держите под рукой ингредиенты для простых и полезных блюд, которые можно приготовить быстро. Спайс отмечает, что наличие в холодильнике основных продуктов, таких как листовая зелень, яйца, киноа или сладкий картофель, значительно облегчит процесс приготовления пищи дома.

"Ваша цель – иметь несколько блюд, которые вы легко можете приготовить из привычных ингредиентов", – рекомендует она.

Садитесь за стол, когда едите

Потребление пищи должно доставлять удовольствие. Садитесь за стол и создавайте приятную атмосферу для приема пищи.

"Не стесняйтесь делать процесс питания более приятным, добавляя мелочи, например любимая музыка или хорошие тарелки", – советует Спайс.

Пейте больше воды

Иногда вы путаете голод с жаждой. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс, это поможет избежать лишних перекусов. Экс рекомендует определять суточную норму воды, разделив вес в килограммах на два.

Чистите зубы после еды

Чтобы избежать вечерних перекусов, чистите зубы сразу после ужина. Это поможет уменьшить аппетит и будет способствовать лучшему сну, что положительно повлияет на ваше здоровье на следующий день.

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