Овощи, которые помогут похудеть: топ-10

Рацион, богатый овощами, может снизить риск сердечных заболеваний, помочь контролировать уровень АД и сахара в крови, а также улучшить состояние пищеварительной системы. Но кроме общего укрепления здоровья овощи могут помочь снизить вес.

Далеко не все овощи все равно способствуют похудению. Некоторые из них обладают особыми свойствами, такими как низкая калорийность, высокое содержание клетчатки и воды. Благодаря этим качествам они помогают долго чувствовать себя сытым и уменьшать потребление калорий, пишет eatthis.com.

Клетчатка также улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кишечника и регулирует уровень сахара в крови. Многие овощи содержат антиоксиданты, способствующие снижению веса. Итак, какие же овощи диетологи рекомендуют включить в ваш рацион для успешного похудения? Ниже представлен список.

Морковь

Морковь часто ассоциируется с улучшением здоровья глаз, но она также может являться важным продуктом для снижения веса. Один стакан моркови содержит более 3,5 г клетчатки и всего 52 калории. Благодаря высокому содержанию клетчатки этот овощ помогает поддерживать ощущение сытости, а низкая калорийность позволяет уменьшить общее потребление калорий. Природный сахар, содержащийся в моркови, может добавить сладкий вкус вашим блюдам без необходимости использования дополнительного сахара.

Горох

Этот овощ часто остается недооцененным, однако один стакан гороха содержит 8 г клетчатки и 7,8 г белка. Белок способствует сытости и контролирует аппетит, что важно для похудения. Горох также помогает снизить абдоминальный жир благодаря высокому содержанию белка.

Батат

Сладкий картофель, содержащий 6,6 г клетчатки на чашку, помогает дольше оставаться сытыми, при этом не перегружая организм лишними калориями. Этот овощ содержит вязкую клетчатку, замедляющую процесс пищеварения, способствуя ощущению сытости. Благодаря природной сладости, батат можно использовать для приготовления блюд без дополнительного сахара.

Цветная капуста

С низким содержанием калорий (всего 39 калорий на чашку) и богатой клетчаткой, цветная капуста представляет собой универсальный овощ для разнообразных блюд. Диетологи отмечают ее как отличный вариант для похудения благодаря свойствам регулировать аппетит и способствовать сытости.

Спагетти из кабачка

Этот овощ является превосходной низкокалорийной альтернативой макаронным изделиям, особенно людям, которым необходимо следить за потреблением углеводов. Спагетти из кабачка содержит всего 41 калорию на чашку, но при этом имеет достаточное количество клетчатки для поддержания сытости.

Брокколи

Брокколи – это не только низкокалорийный овощ (всего 19 калорий на чашку), но и богатый источник антиоксидантов, помогающих бороться с воспалением, что может вызвать набор веса. Брокколи также содержит сульфорафан – растительное соединение, способствующее снижению уровня воспаления в организме.

Болгарский перец

Этот овощ не только добавляет цвет и вкус блюдам, но и помогает контролировать аппетит благодаря низкой калорийности и высокому содержанию питательных веществ. Болгарский перец также содержит большое количество витамина С, что способствует иммунитету и улучшает усвоение железа.

Аллиумы (лук, чеснок, лук-шалот)

Эти овощи придают интенсивный вкус блюдам, что позволяет уменьшить использование калорийных заправок и соусов. Они также являются источником пребиотиков, поддерживающих здоровый микробиом и улучшающих пищеварение.

Острый перец

Красный перец чили содержит капсаицин, активирующий термогенез – процесс повышения температуры тела, помогающий сжигать больше калорий. К тому же капсаицин способствует улучшению настроения и уменьшению воспаления.

Свекла

Свекла является источником нитратов, способствующих повышению уровня оксида азота в организме, улучшая кровообращение и выносливость при физических нагрузках. Это помогает более эффективно сжигать жир и поддерживать похудение.

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