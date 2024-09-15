Как фисташки помогают худеть: мнение экспертов

Клетчатка – это настоящая волшебница для организма. Она не только помогает удерживать здоровый вес, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, повышенного уровня холестерина и некоторых видов рака, согласно данным клиники Майо.

Наибольшая польза от клетчатки состоит в том, что она способствует регулярному пищеварению. Именно поэтому диетологи советуют узнать, какой продукт с высоким содержанием клетчатки поможет в борьбе с лишним весом. Об этом пишет издание eatthis.com.

Специалисты рекомендуют включать в рацион такие продукты, как темные бобы, желуди, семена чиа, гранаты, яблоки, сушеный инжир и консервированная тыква. Но какой из них будет лучшим для похудения? Диетологи Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, известные как The Nutrition Twins, поделились своим мнением.

Какая еда с высоким содержанием клетчатки самая лучшая для похудения?

По мнению The Nutrition Twins, фисташки – это продукт номер один для тех, кто хочет похудеть, поскольку они сочетают в себе клетчатку и белок. "Для снижения веса важно получать и клетчатку, и белок. Многие продукты содержат только одно из этих веществ, но редко оба. Фисташки же придают их вместе. Они помогают держать чувство насыщенности, чтобы вы не переедали", – объясняют диетологи.

Чашка фисташек (123 г) содержит 13 г клетчатки и 25 г белка, что делает их идеальным продуктом для похудения.

Еще одним важным аспектом похудения является стабилизация уровня сахара в крови, а комбинация клетчатки и белка помогает избежать резких колебаний энергии, которые могут провоцировать высвобождение кортизола – гормона, что способствует накоплению жира на животе. не чувствует резких скачков энергии", — добавляют The Nutrition Twins.

Как добавить фисташки в свой рацион?

The Nutrition Twins поделились несколькими простыми способами включения фисташек в повседневное питание:

С сыром

Если вы любите сыр и фрукты, попробуйте добавить в блюдо фисташки, гранаты и чернику. Это отличный вариант для завтрака или обеда, богатый антиоксидантами.

С йогуртом, овсянкой или салатом

Украсьте греческий йогурт фисташками, или добавьте их к овсянке, салатам или даже макаронам для приятного хруста.

Добавьте к полосе

Если вы еще не пробовали добавлять фисташки в полосу, это отличная возможность. Смешайте их с греческим йогуртом, замороженными ягодами и протеиновым порошком для вкусного и полезного перекуса.

Ешьте как перекус

Создавая домашнюю смесь для перекуса, используйте сухофрукты, попкорн и фисташки для питательного и энергичного микса.

Используйте как панировку для рыбы или курицы

Фисташки могут стать великолепной панировкой для рыбных или куриных блюд. Они также могут сделать хумус еще вкуснее.

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