4 рецепта здоровых смузи для эффективного похудения: что советует эксперт

Сезон холодов – это время, когда особенно важно заботиться о правильном питании. В уютные домашние вечера так легко поддаться искушению и потерять контроль над своими повадками.

Поэтому сейчас самое время сосредоточиться на полосе, которая поможет вам поддерживать форму. Издание eatthis.com опубликовало простые рецепты напитка.

Почему смузи подходит для похудения?

Смузи могут стать идеальным легким блюдом или перекусом. Имея под рукой несколько простых рецептов, вы можете быстро приготовить полезные и питательные напитки. Смузи – это простой и удобный способ обеспечить организм всем необходимым.

"Полосы хорошо насыщают и стабилизируют уровень сахара в крови, что играет важную роль в контроле веса. Если вы довольны своим питанием, вы, скорее всего, сделаете его частью своего рациона", - отмечает доктор медицинских наук Лаура Бурак.

Еда может быть удобной, когда ее подают в виде напитка. Вы можете добавить в полосе овощи и фрукты – и самое интересное, что некоторые ингредиенты вы даже не почувствуете по вкусу. Бурак подчеркивает: "Сбалансированные смузи должны содержать сочетание полезных ингредиентов: клетчатку из фруктов, белок из греческого йогурта, орехов, семян или сывороточный, гороховый или конопляный белок".

В своей книге "Похудей со смузи" Лаура Бурак предлагает множество сезонных рецептов. Для холодного времени года она советует выбирать смузи с ингредиентами, которые ассоциируются с теплыми, праздничными вкусами, такими как тыква, яблоки, корица и специи, а также варианты с "замороженным горячим шоколадом". Добавление таких полезных и одновременно сытных вариантов в ваш рацион поможет придерживаться плана по здоровью и похудению зимой.

Простые и вкусные рецепты смузи для похудения

Вот несколько рецептов смузи, которые помогут вам не только поддерживать здоровье, но и наслаждаться вкусом. Попробуйте – вы будете приятно удивлены!

Рецепты (на двоих):

Смузи со сладким картофелем и манго

1 чашка несладкого ванильного миндального молока

1 чашка вареного сладкого картофеля

1 чашка замороженного манго

1 стакан свежего шпината

Немного корицы, мускатного ореха и имбиря по вкусу

Яблочно-грушевый смузи

1 чашка несладкого ванильного миндального молока

1 печеное яблоко

1 стакан кусочков груши

3/4 стакана ванильного йогурта

1 столовая ложка семян конопли

1 столовая ложка овсяных хлопьев

Немного корицы

Тыквенный смузи

1 стакан консервированной тыквы

1 стакан капусты

1 банан (свежий или замороженный)

3/4 стакана ванильного йогурта

1/2 стакана несладкого ванильного миндального молока

1 столовая ложка семян конопли

Добавьте немного корицы по вкусу

Замороженные смузи с арахисовым маслом и какао

1 банан (свежий или замороженный)

1 чашка несладкого ванильного миндального молока

1 стакан замороженной клубники

1 стакан свежего шпината

1/2 стакана натурального йогурта

2 столовые ложки какао-порошка

2 столовые ложки арахисового масла

Добавьте корицу или украсьте шоколадной стружкой по желанию

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