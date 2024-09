7 причин, почему чай помогает худеть

Хотя зеленый чай считается незаменимым дополнением к диетам, не стоит воспринимать этот напиток как магический эликсир для похудения. Важно помнить, что эффективное похудение требует сбалансированного питания и физических упражнений.

Однако, вы можете рассматривать чай как часть здоровой диеты, которая не имеет калорий, может заменить вредные и сладкие напитки, а также подавлять аппетит и поддерживать метаболизм. Какую пользу можно получить от регулярного употребления этого напитка, рассказали в Eat This, Not That.

Заменяет бездумные перекусы

Прислушивайтесь к своему организму и ешьте только тогда, когда действительно чувствуете голод. Кроме того, иногда вы можете перепутать жажду или скуку с голодом, а потому вместо еды попробуйте выпить чашку чая, чтобы понять, действительно ли вам нужна еда. Это поможет лучше осознать свои потребности и уменьшить бездумные перекусы.

Ускоряет метаболизм

Некоторые разновидности чая могут ускорять метаболизм, например зеленый чай, который благодаря кофеину и катехинам, может помочь сжигать больше калорий. Рекомендуется пить 4-5 чашек зеленого чая в день для повышения эффективности метаболизма. Это подтверждается исследованием, согласно которому люди, что придерживались этой рекомендации, теряли больше веса даже при одинаковых физических нагрузках.

Чай заменяет калорийные напитки

Если вы часто пьете газированную или сладкую воду, попробуйте заменить их чаем. Чай не имеет калорий, если не добавлять к нему сахар или молоко, что может помочь уменьшить потребление калорий и поддержать похудение. Кроме того, таким образом вы не будете чувствовать себя ограниченными в рационе.

Уменьшает вздутие

Если вздутие живота мешает вашему похудению, попробуйте чай из одуванчика. Он помогает избавиться от лишней жидкости и может сделать вас стройнее. Также, благодаря антиоксиданту D-лимонену, который имеет мочегонный эффект, чрезвычайно полезен чай с лимоном.

Блокирует жир в организме

Зеленый чай, в частности порошок матча, богат катехином EGCG, который обладает противовоспалительными свойствами, может поддерживать метаболизм и помочь уменьшить накопление жира. Антиоксиданты в зеленом чае также снижают окислительный стресс и стабилизируют уровень сахара в крови. Замените кофе на матча латте, чтобы получить дополнительное восстановление после тренировок. Также, чрезвычайно полезен белый чай, который имеет высокое содержание антиоксидантов и способность блокировать образование новых жировых клеток.

Балансирует уровень гормонов

Для похудения, особенно с возрастом, важно контролировать уровень гормонов. Травяные чаи, такие как ройбуш, могут помочь в этом, благодаря аспалатину, который снижает гормоны стресса, вызывающие голод и накопление жира. Черный чай также может поддерживать нормализацию кортизола, что важно для предотвращения увеличения веса.

Обеспечивает энергией после высокоинтенсивных тренировок

Чтобы повысить уровень энергии и сжигать больше калорий, попробуйте выпить чашку чая с кофеином перед тренировкой. Кофеин достигает максимального уровня в крови за 30-60 минут и действует 3-5 часов, а потому рассчитайте время питья чая в соответствии с вашей тренировкой. Пейте чай утром или в течение часа после пробуждения, а для уменьшения калорий добавьте в него лимон вместо сахара, который поможет стабилизировать уровень сахара в крови. Пить 3-5 чашек чая в течение дня для максимального эффекта.

