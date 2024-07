Что делать, чтобы получить больше эффекта от зеленого чая: результат исследования

Употребление чая может помочь поддерживать нормальный уровень артериального давления, особенно в сочетании с физическими упражнениями, здоровым питанием и растяжками. Однако, чтобы получить больше пользы от такого напитка, его следует правильно заваривать, чтобы сохранить полезные свойства и компоненты в составе чая.

В частности, недавние исследования показали, что нагрев зеленого чая до 95 градусов по Фаренгейту (35 градусов по Цельсию) может повысить его эффект на снижение артериального давления. Об этом сообщили в Eat This, Not That.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Cellular Physiology & Biochemistry, в способности чая снижать артериальное давление важную роль играет белок KCNQ5. Он является частью мембраны клеток, регулирующей поток калия и влияющей на электрическую активность в организме. Этот белок, вместе с другими ионными каналами, критически важен для таких процессов, как: мышление, движение, мышечные сокращения и сердцебиение.

Исследование показало, что нагревание чая помогает активизировать каналы в организме, что способствует выведению ионов калия и снижению кровяного давления. Кроме того, чай не нужно держать горячим постоянно и достаточно всего одного нагрева. Нагретые соединения в чае даже после охлаждения, эффективнее взаимодействуют с каналами KCNQ5, открывают их для выхода ионов калия, расслабляя кровеносные сосуды.

Готовя чай, заваривайте его при температуре, рекомендованной производителем. Обычно это ниже, чем для улуна и черного чая, около 165-175 градусов по Фаренгейту, что соответствует примерно 74-80 градусам по Цельсию. Кроме того, для лучшего вкуса используйте открытые заварочные емкости, чтобы чайные листья имели больше места для расширения.

