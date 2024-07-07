12 лучших признаков того, что вы на правильной диете

Когда мы сидим на диете, мы всегда ищем подсказки, которые помогут нам понять, работает ли она. Но некоторые из этих маленьких тестов приносят больше вреда, чем пользы нашей психике и, наконец, нашей фигуре.

Существуют положительные и эффективные способы определить, работает ли ваша диета, которая может вдохновлять, а не разочаровывать. Ниже представлены лучшие способы, которые используют силу положительной обратной связи, чтобы вы не проиграли, а чувствовали себя победителем, пишет издание eatthis.com.

Вы любите еду, которую едите

Регулярное употребление здоровой пищи, которая вам нравится, является хорошим признаком того, что ваши усилия по соблюдению диеты работают. Люди, придерживающиеся диеты с высоким уровнем самоконтроля, в первую очередь думают о "диетических" продуктах, которые им нравятся, например, ягоды.

Вы поставили реалистичную цель похудения

На прошлой неделе вы потеряли 3 килограмма и выполнили свою цель – четырежды потренироваться. И вы прекрасно чувствуете себя из-за своего успеха. Одним из признаков действенного плана диеты является повышенная уверенность в своей способности добиться успеха.

"Чем больше маленьких целей вы добьетесь, тем больше уверенности вы получите", – говорит Марта Маккитрик, доктор медицинских наук.

Вы двигаетесь вперед

Медленный и стабильный подход к похудению подходит не всем. Быстрая потеря килограммов в первые недели диеты может означать, что вы готовы продолжать худеть. Несколько исследований показали, что амбициозные цели иногда ассоциируются с лучшими результатами похудения.

Вы уравновешены

Исследования показывают, что потеря веса с помощью диеты часто сопровождается улучшением настроения и когнитивной ясности. Однако плохое настроение или враждебность, депрессия, злоба, голод – может являться симптомом диеты со слишком низким содержанием углеводов.

Вы каждый день становитесь на весы

Это может показаться очевидным, но взвешивание на весах может быть очень полезным способом определить, работает ли ваша диета или нет. Одно из исследований PLUS ONE, в котором приняли участие 40 человек с избыточным весом, показало, что чем чаще человек взвешивался, тем больше вес он терял. Хотя исследователи признают, что наука не может доказать, что регулярное взвешивание помогает людям похудеть, они утверждают, что частое взвешивание может помочь людям, соблюдающим диету, оставаться мотивированными и не отставать от графика.

Вы становитесь на весы каждую среду

Если ежедневное взвешивание заставляет вас напрягаться, возможно, вам не нужна постоянная обратная связь, чтобы продолжать курс. По мнению исследователей из Лаборатории пищевых продуктов и брендов Университета Корнелла достаточно раза в неделю, при условии, что вы последовательны в своих измерениях.

Вы оцениваете свою одежду

Лаура Сипулло, RD, специализирующаяся на лечении расстройств пищевого поведения, ненавидит вес. "Поскольку ваш вес колеблется каждый час, взвешивание может запутать и ввести в заблуждение", – говорит она.

Замечательным показателем является размер одежды, поскольку он измеряет результат во времени.

Вы полны энергии в 15:00

Если вы можете преодолеть традиционный спад в 15:00, это означает, что вы питаете свое тело правильной пищей в оптимальные промежутки времени. Постоянный поток медленно сжигаемых углеводов обеспечивает постепенное высвобождение глюкозы в кровь, чтобы у вас был стабильный уровень энергии в течение дня. Некоторые из хороших углеводов, которые вы едите через регулярные промежутки времени – каждые 3-4 часа в течение дня, это цельнозерновые каши, целые фрукты и овощи. Белки и жиры помогают регулировать уровень сахара в крови и поддерживать высокий уровень метаболизма. Просто следите за быстро сжигаемыми углеводами, которые часто поступают в виде чипсов, пирожных, печенья и других обработанных закусок.

Вы спите от 7 до 8 часов

Если вы просыпаетесь рано после спокойного ночного сна продолжительностью 7-8 часов, вам даже не нужно становиться на вес. По всей вероятности, ваше здоровое питание и здоровый образ жизни, включая хороший сон, сохраняют вас худыми. Хороший сон является одним из самых мощных показателей потери жира. Напротив, плохой сон связан с высоким уровнем в крови стимулирующего аппетит гормона грелина.

Вы начинаете свой день с кофе или чая

Тот, кто успешно придерживается диеты, знает, когда метаболизм нуждается в скачке. Если вы пьете заваренный чай или кофе, можно фактически гарантировать ускорение метаболизма на 5-12%.

Вы едите жир без чувства вины

Многие люди, которым трудно похудеть, продолжают верить в миф о том, что употребление жира делает вас толще. На самом деле употребление жира является мощным оружием против переедания, поскольку оно насыщает, в отличие от простых углеводов, часто вызывающих переедание. На самом деле люди, которые едят многие молочные продукты с высоким содержанием жира, имеют самый низкий уровень заболеваемости диабетом.

Вы пьете много воды

Почти невозможно иметь избыточный вес, если вы каждый день выпиваете много воды. Она наполняет живот бескалорийным объемом, утоляющим голод. И часто голод – это только замаскированная жажда. Возьмите привычку выпивать два стакана воды, когда просыпаетесь, а также перед каждым приемом пищи и перекусом, чтобы достичь своей нормы.

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