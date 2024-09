12 полезных завтраков, для здорового утра

Утренний заряд энергии важен для успешного начала дня и нормального самочувствия. Таким образом, если ваш завтрак не содержит питательных веществ, это может привести к голоду, усталости и ухудшению когнитивных функций.

Итак, выбирайте полезные варианты, например смузи, овсянка или блины, чтобы чувствовать себя бодро на протяжении всего дня. В Eat This, Not That! поделились некоторыми советами к завтраку от диетологов, которые помогут вам сделать выбор в пользу здоровья.

Парфе из греческого йогурта

Для полезного завтрака выберите обычный обезжиренный греческий йогурт, который богат белком и не содержит добавленного сахара. Попробуйте парфе с арахисовым маслом, свежими фруктами и домашней гранолой для получения здоровых жиров и витаминов. Кроме того, вы можете добавить греческий йогурт для большей питательности в смузи, овес или тосты.

Овсянка, приготовленная за ночь

Чтобы получить больше клетчатки и питательных веществ, выбирайте цельные зерна, например, овес, который во время обработки остается почти неизменным. Овес богат растворимой клетчаткой, которая помогает снижать уровень холестерина и поддерживать сытость. Простой способ включить овес в рацион - приготовить его на ночь, замочив в молоке на несколько часов.

Смузи с манго

Для здорового завтрака, особенно перед загадкой, комбинируйте углеводы, белки и полезные напитки. Например, смешайте замороженное манго с греческим йогуртом, свекольным порошком и кайенским перцем, что поможет для восстановления мышц. Добавьте яблочный уксус для стабилизации уровня сахара в крови и органический сок с имбирем, куркумой и морковью для поддержки пищеварения.

Тосты с арахисовым маслом и клубникой

Для завтрака попробуйте органический поджаренный хлеб с арахисовым маслом, нарезанной клубникой и бананами. Такой завтрак богат клетчаткой, здоровыми жирами, белками и антиоксидантами.

Завтрак кесадилья

Чтобы приготовить здоровый завтрак, выбирайте блюда, содержащие баланс углеводов, белков, жиров и клетчатки. Например, можно сделать кесадилью с 1-2 взбитыми яйцами и овощами, такими как шпинат или грибы, запеченными в цельнозерновой тортилье с растопленным обезжиренным сыром чеддер. Подавайте блюдо с фруктами для дополнительной питательности и удовольствия.

Бутерброд из копченого лосося на ржаном хлебе

Сочетание жиров омега-3 и белка из дикого аляскинского лосося с медленно сжигаемыми углеводами из ржаного хлеба, обеспечивает длительное насыщение и стабильный уровень глюкозы в крови. Кусок такого тоста не только вкусный, но и способен удерживать вас сытыми на несколько часов.

Чаша для смузи

Для смузи-чаши выбирайте семена льна, чиа и конопли. Используйте греческий йогурт и кефир, как основу для дополнительного белка и пробиотиков. Кроме того, вы можете добавить чернику или другие ягоды для обеспечения смузи клетчаткой и антиоксидантами.

Английский кекс с омлетом, луком, болгарским перцем и шпинатом

Лучший завтрак должен быть сбалансированным. Включайте белки, углеводы, овощи и фрукты в свою утреннюю тарелку. Такой завтрак насыщает, обеспечивает энергию и удовлетворяет потребности организма. Порции могут отличаться в зависимости от индивидуальных потребностей.

Яичница с болгарским перцем и луком

Для активного начала дня попробуйте завтрак из нежирной говядины, овощей с высоким содержанием калия и фруктов, богатых витамином С. Добавьте 2 яйца для дополнительного белка и холина, а также красный и зеленый перец и красный лук для клетчатки. Не забудьте про апельсин, киви или малину, которые помогут лучше усвоить железо из говядины.

Овес

Овес богат клетчаткой и имеет низкий гликемический индекс. Добавьте миндальное молоко, фрукты и орехи для получения питательного завтрака. Чтобы сэкономить время, приготовьте овес в большом количестве и разогревайте порции в микроволновке.

Смузи

Ягоды, бананы и авокадо - это отличный выбор для утреннего смузи. Добавьте листовую зелень и семена чиа для дополнительных питательных веществ. Кроме того, греческий йогурт является хорошей альтернативой молоку, потому что он богат кальцием и пробиотиками.

Французский тост

Французские тосты из хлеба являются отличным источником углеводов, которые придают организму энергию. Используйте цельнозерновой хлеб, яичные белки, корицу и ваниль, чтобы повысить содержание клетчатки и поддержать силу.

