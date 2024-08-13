Здоровый завтрак: какие привычки помогут регулировать уровень сахара в крови
Чтобы снизить уровень сахара в крови, не обязательно существенно менять питание. Именно ваши привычки и поведение также играют немаловажную роль, влияя на здоровье и самочувствие.
Развивайте полезные привычки с самого утра, чтобы поддерживать уровень сахара в течение дня. Вот несколько простых советов по достижению этой цели, с которыми поделились в Eat This, Not That.
Не пропускайте завтрак
Не пропускайте завтрак, когда пытаетесь повысить уровень глюкозы в крови, ведь позже это может нарушить ее регуляцию. Пропуская пищу, организм самостоятельно вырабатывает глюкозу, что может привести к повышению уровня сахара в крови. Таким образом, регулярный завтрак поможет избежать подобных перепадов.
Соблюдайте баланс
Начинайте день с завтраком, содержащим много белка и клетчатки, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать аппетит. Выбирайте белковые продукты, такие как яйца или греческий йогурт, и сочетайте их с продуктами, богатыми клетчаткой, например овсянкой или ягодами. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в течение дня.
Пейте много воды
Уровень сахара в крови и обезвоживание связаны между собой. Начинайте день со стакана воды для улучшения гидратации и снижения уровня сахара после завтрака. Когда вы обезвожены, сахар в крови может сконцентрироваться, однако вода способна помочь снизить его уровень после еды.
Не злоупотребляйте кофеином
Кофеин может повысить уровень сахара в крови даже без подсластителей, поскольку он стимулирует гормоны стресса, повышающие уровень глюкозы. Чтобы уменьшить этот эффект, ограничит потребление кофеина до одной чашки и ешьте сбалансированную пищу.
Не пейте калории
Утро – не лучшее время для высококалорийных и сахарных напитков. Выбирайте низкокалорийные варианты, такие как вода, чай или кофе, чтобы легче контролировать уровень сахара в крови в течение дня.
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