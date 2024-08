Здоровый завтрак: какие привычки помогут регулировать уровень сахара в крови

Чтобы снизить уровень сахара в крови, не обязательно существенно менять питание. Именно ваши привычки и поведение также играют немаловажную роль, влияя на здоровье и самочувствие.

Развивайте полезные привычки с самого утра, чтобы поддерживать уровень сахара в течение дня. Вот несколько простых советов по достижению этой цели, с которыми поделились в Eat This, Not That.

Не пропускайте завтрак

Не пропускайте завтрак, когда пытаетесь повысить уровень глюкозы в крови, ведь позже это может нарушить ее регуляцию. Пропуская пищу, организм самостоятельно вырабатывает глюкозу, что может привести к повышению уровня сахара в крови. Таким образом, регулярный завтрак поможет избежать подобных перепадов.

Соблюдайте баланс

Начинайте день с завтраком, содержащим много белка и клетчатки, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать аппетит. Выбирайте белковые продукты, такие как яйца или греческий йогурт, и сочетайте их с продуктами, богатыми клетчаткой, например овсянкой или ягодами. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в течение дня.

Пейте много воды

Уровень сахара в крови и обезвоживание связаны между собой. Начинайте день со стакана воды для улучшения гидратации и снижения уровня сахара после завтрака. Когда вы обезвожены, сахар в крови может сконцентрироваться, однако вода способна помочь снизить его уровень после еды.

Не злоупотребляйте кофеином

Кофеин может повысить уровень сахара в крови даже без подсластителей, поскольку он стимулирует гормоны стресса, повышающие уровень глюкозы. Чтобы уменьшить этот эффект, ограничит потребление кофеина до одной чашки и ешьте сбалансированную пищу.

Не пейте калории

Утро – не лучшее время для высококалорийных и сахарных напитков. Выбирайте низкокалорийные варианты, такие как вода, чай или кофе, чтобы легче контролировать уровень сахара в крови в течение дня.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что есть на завтрак, чтобы начать худеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.