Секреты здорового завтрака: что есть, чтобы начать худеть

Вы можете пытаться худеть, занимаясь спортом или изменяя свой рацион, однако для получения результатов вам не следует игнорировать именно первый прием пищи. Именно завтрак обеспечивает организм необходимой энергией и питательными веществами для эффективного начала дня, а также помогает улучшить концентрацию и продуктивность.

Кроме того, регулярный завтрак может способствовать обмену веществ, поддержанию здорового веса и уменьшить риск переедания в течение дня. Что есть, а чего следует избегать во время завтрака, рассказали в Eat This, Not That.

Тосты из пророщенного зерна и арахисовым маслом

Вместо цельнозерновой баранки или булочки с маслом, содержащей около 340 калорий и 50 граммов углеводов, лучше выбрать 2 кусочка хлеба из пророщенных зерен и натуральным арахисовым маслом. Такая замена даст вам белок и здоровые жиры, которые помогают контролировать вес и экономят калории.

Один апельсин вместо стакана фруктового сока

Вместо апельсинового сока лучше съесть настоящий апельсин, поскольку он содержит больше клетчатки, что способствует ощущению сытости. Кроме того, это поможет снизить потребление калорий и сахара.

Хлопья с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара

Лучше отказаться от привычных сухих завтраков, поскольку они содержат много сахара, что может быстро повысить уровень сахара в крови. Они имеют меньше витаминов, минералов, клетчатки и белка, чем более здоровые варианты. Итак, отдавайте предпочтение хлопьям, богатым клетчаткой и белоком.

Греческий йогурт со свежими фруктами

Не все греческие йогурты одинаковы, особенно по содержанию сахара. Вместо йогурта со вкусом фруктов, выбирайте обычный йогурт с низким содержанием сахара. Добавьте к нему свежие ягоды, чтобы обогатить вкус и извлечь пользу от полифенолов, способствующих похудению.

Бекон

Бекон улучшает вкус многих блюд, но смена свинины на индейку может быть не лучшим выбором для похудения, поскольку индейка содержит больше натрия. Это может привести к задержке воды в организме, что приводит к ощущению раздутого живота. Свинина содержит больше белка и полезных жиров, поэтому важно контролировать размер порций до 2-3 кусочков.

Яйца

Новые исследования показали, что холестерин в желтке не оказывает значительного влияния на уровень холестерина в крови. Желток также содержит холин, который полезен для здоровья, поэтому блюда из цельных яиц рекомендованы для утреннего приема пищи.

Ранее OBOZ.UA рассказал о пользе овсянки на завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.