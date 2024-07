Овсяные хлопья против высокого холестерина: советы по лучшему завтраку

Завтрак является главным приемом пищи в течение всего дня, а потому вы должны тщательно выбирать продукты, которые можно употреблять именно в это время. Овсяная каша является отличным выбором для здорового начала дня, поскольку содержит много клетчатки, полезной для контроля уровня холестерина.

Повышенный уровень холестерина может привести к риску сердечного приступа или инсульта, однако именно овсяная каша может помочь снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего" холестерина, что способствует общему здоровью сердца. Что добавить к утренней каше, чтобы снизить уровень высокого холестерина, рассказали в Eat This, Not That.

Корица

Корица может помочь снизить уровень холестерина. Кроме того, обзор 13 исследований в 2017 году показал некоторые положительные эффекты корицы на снижение уровня липидов. Хотя результаты были противоречивы, эксперты считают, что некоторые данные свидетельствуют о потенциальных преимуществах корицы в контроле холестерина.

Грецкие орехи

Добавление в кашу грецких орехов обогащает блюдо клетчаткой, делая кашу полезнее для сердца. Кроме того, исследования показывают, что потребление грецких орехов может помочь снизить уровень холестерина на 4,3 мг/дл у тех, кто их ест ежедневно в течение двух лет.

Черника

Добавление черники в утренний рацион может поддерживать здоровый уровень "хорошего" холестерина благодаря высокому содержанию антиоксидантов, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему. Однако, если у вас нет черники, вы можете взять клубнику, которая также полезна для сердца.

Продукты, которые не следует добавлять

Избегайте добавления жиров и сахара для сохранения здорового состава вашей каши. Использование воды или молока с низким содержанием жира вместо сливок, может способствовать уменьшению насыщенных жиров, что полезно для сердца. Кроме того, добавляя сладкие фрукты и ягоды, избегайте других подсластителей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о свойствах овсянки регулировать уровень сахара в крови.

