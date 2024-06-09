Как овсянка может контролировать сахарный диабет: что нужно знать

Около 34,2 миллиона взрослых в Соединенных Штатах страдают диабетом, что делает его серьезной проблемой для здоровья. Для диабетиков тщательный контроль за своим питанием становится еще более важным для эффективного лечения болезни и поддержания стабильного уровня сахара в крови.

По словам Eatthis, среди разнообразных продуктов питания овсяная каша является отличным выбором для людей с этим диагнозом, причем особое преимущество имеет грубый овес.

Ирландский овес или хлопья грубого помола, имеют явные преимущества по сравнению с овсяными хлопьями быстрого приготовления. В отличие от сплющенных и обработанных паром, хлопья грубого помола нарезают меньшими стальными лезвиями. Это приводит к более твердой консистенции и более длительному времени приготовления, но предлагает больше преимуществ для диабетиков.

Ключевой особенностью овса является высокое содержание сложных углеводов и клетчатки бета-глюкан. Она играет решающую роль в снижении уровня сахара в крови и реакции на инсулин, Лия Джонстон, объясняет зарегистрированный диетолог SRW.

Присутствие клетчатки замедляет пищеварение и метаболизм углеводов, предотвращая быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому включение овса в диабетическую диету может помочь стабилизировать уровень сахара.

Среди различных форм овса, порезанный овес является наименее обработанным, обеспечивая несколько более высокую питательную ценность и более низкий гликемический индекс – около 53. Овсяные хлопья также являются хорошим вариантом, хотя и немного более обработанным, с гликемическим индексом примерно 57.

Следует отметить, что гликемический индекс указывает на то, как пища влияет на уровень сахара в крови, причем для диабетиков предпочтительнее низшие значения.

Чтобы улучшить вкус и питательную ценность овсянки существует множество полезных для диабетиков добавок. Рекомендуется использовать свежие фрукты, поскольку они содержат меньше сахара и калорий. Кроме того, миндаль, грецкие орехи, семена чиа и семена льна можно добавлять к овсянке, чтобы добавить полезные жиры и способствовать насыщению.

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