12 правил, чтобы вернуть фигуру мечты после продолжительного перерыва

Даже если вы всерьез относитесь к тренировкам и поддержке необходимой формы, иногда обстоятельства бывают сильнее. Поэтому рано или поздно мы вынуждены делать перерыв в упражнениях.

По словам сертифицированных тренеров, иногда возвращение в форму после длительного перерыва может поставить в угол, ведь вы не будете знать, с чего начать. Но хорошая новость состоит в том, что вы не начинаете с нуля, поэтому стоит просмотреть предыдущие методы, которые помогли вам добиться успеха, говорится в материале издания Eat This Not That .

Ставьте достижимые цели

Опытные тренеры отмечают, что установление четких целей помогает направить и мотивировать вашу тренировку. Однако следует начинать с малого, определить начальную точку и развивайте ее, чтобы подготовить основу для успеха. Также рекомендуется быть конкретными и честными с собой, чтобы установить краткосрочные и долгосрочные цели, которые являются достижимыми и мотивирующими.

Оцените свой текущий уровень физической подготовки

Еще один важный шаг позволяет определить сильные и слабые стороны и области, которые необходимо усовершенствовать. Ведь важно понять где вы сейчас, чтобы эффективно адаптировать свою стратегию тренировки. Поэтому начните с оценки текущего уровня физической подготовки, чтобы оценить свои цели.

Создайте реалистичный план

Следует разработать план тренировок, который соответствует вашему стилю жизни и учитывает ваше текущее состояние. Ведь он должен согласовываться с вашим расписанием, поэтому разработайте режим тренировок, постепенно увеличивающий интенсивность. Избегайте распространенной ошибки по увеличению интенсивности до того, как ваше тело будет готово, что приводит к выгоранию или травме.

Будьте последовательны

Если вы хотите добиться результата, старайтесь постоянно придерживаться плана, ведь независимо от того, это 20-минутная тренировка, или более длинная сессия, ежедневные движения являются частью вашего распорядка дня. Следует стремиться к регулярным тренировкам, даже если они сначала короче.

Отслеживайте свой прогресс

Специалисты советуют отслеживать тренировки и фиксировать улучшение силы или выносливости. Следует зафиксировать, что вы чувствовали психически и эмоционально во время и после тренировок. Рекомендуется вести дневник тренировок или использовать программу, чтобы отслеживать свой прогресс в тренажерном зале и вне его. К примеру, календарный трекер привычек, где вы вычеркиваете каждый день, когда вы тренируетесь, или отмечаете каждую ночь, когда вы спите восемь часов.

Отмечайте свои достижения

Отмечание достижений является важным элементом на пути к успеху, поскольку это укрепляет позитивное поведение и формирует мышление об успехе. Подтверждайте свои улучшения и используйте это как форму положительного подкрепления.

Создайте ответственность

На пути к успеху вы можете найти друга для тренировок или присоединиться к фитнес-классу или поделитесь своими целями с семьей и друзьями. Ведь человеку часто нужна внешняя поддержка, чтобы поддерживать, когда мотивация ослабевает. Поэтому можно создать систему отчетности, чтобы убедиться, что вы сосредоточены на своем плане.

Предоставьте приоритет питанию

Для достижения цели следует соблюдать правильное питание, поэтому необходимо придерживаться хорошо сбалансированной диеты, которая базируется на цельных продуктах с минимальной обработкой. Например, если ваша цель – набрать силу и увеличить мышечную массу, сосредоточьтесь на общем количестве калорий и количестве потребляемого белка, но планы питания будут отличаться в зависимости от ваших целей.

Приготовление еды

Выполнение этого совета поможет вам добиться успеха, ведь заблаговременное планирование и приготовление пищи сэкономит ваше время. В то же время это обеспечит под рукой питательные блюда, снизив соблазн нездорового выбора. Кроме того, исследования связывают самостоятельное приготовление пищи со здоровым контролем веса.

Оставайтесь гидратированным

На этом пути также не забывайте о необходимости поддержания водного баланса. Диетологи отмечают, что гидратация имеет решающее значение для здоровья и эффективности физических упражнений. Независимо от времени года, мы все равно должны оставаться увлажненными, поэтому включите многоразовую бутылку воды в свой распорядок дня.

Предоставьте приоритет отдыха и восстановлению

Сбалансированный подход предотвращает истощение и способствует стабильному восстановлению, поэтому качественный отдых и восстановление являются неотъемлемой частью любой программы тренировок. Дайте своему телу время восстановиться между тренировками, обеспечивая качественный сон, чтобы предотвратить истощение и уменьшить риск травмы.

Обратитесь за профессиональным руководством

Не стесняйтесь обращаться за советами к профессионалам, будь то личный тренер, физиотерапевт или зарегистрированный диетолог. Ведь неоценимый опыт может пригодиться. Также можно присоединиться к групповой фитнес-задании, лично или виртуально, отвечающей вашим целям.

