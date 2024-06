Универсальное упражнение для похудения, которое рекомендуют тренеры: как его выполнять

В случае, если вы ставите целью поиск эффективного упражнения для того, чтобы сбросить несколько лишних килограммов, то вы можете найти огромное их разнообразие. Помимо пользы для физического здоровья, поддержание нормального веса может улучшить ваше психическое здоровье.

В свою очередь сертифицированные тренеры выделяют одно физическое упражнение, показывающее хорошие результаты в борьбе с лишними килограммами. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Какое самое эффективное упражнение для похудения

Как говорят специалисты – это силовая ходьба, ведь ею можно заниматься практически где угодно, и для этого не нужно никакого оборудования, и все, что вам нужно, это хорошая обувь. Кроме того, ходьба не наносит значительный ущерб и почти не изнашивает тело, а это означает, что вы можете быстро восстанавливаться и осуществлять длительную тренировку ежедневно. Итак, вы можете сжечь больше калорий в течение недели, чем сильнее, более интенсивные будут тренировки. Силовая ходьба – это не только универсальное упражнение для похудения, но и минимизирует нагрузку на ваше тело, эффективно сжигая калории.

Как силовая ходьба способствует контролю веса

Следует отметить, что силовая ходьба обеспечивает более устойчивый подход к контролю веса без излишней нагрузки на суставы и мышцы. Также установлено, что занятие силовой ходьбой связано с похудением. Специалисты отмечают, что при ходьбе частота сердечных сокращений находится в зоне, где жир является основным источником энергии. "Это означает, что большинство калорий, сожженных во время прогулки, будет из жира", - объясняют они.

С какой силой нужно заниматься ходьбой, чтобы похудеть

Если вы решили заниматься силовой ходьбой, то следует тренироваться не менее 30 минут. Однако, если вы хотите похудеть, стоит совершить две 30-минутные прогулки, одну утром и одну днем или вечером, советуют тренеры. Если 30 минут кажется слишком длинным, начните с 10-минутной прогулки и попробуйте ходить несколько раз в день, пока не сможете комфортно ходить 30 минут без остановки. Ведь начиная с более коротких и частых прогулок вы можете постепенно повысить свою выносливость, пока вы не сможете ходить 30 минут без перерыва.

Попробуйте это силовая тренировка ходьбы для похудения

Перед занятием силовой ходьбой рекомендуется начинать с быстрой разминки в течение пяти минут. После этого выполните 20-минутную сильную ходьбу в темпе, поддерживающем частоту сердечных сокращений. Завершите пятиминутное восстановление и постепенно сбавляйте темп. Соблюдение этой ежедневной программы силовой ходьбы поможет вам достичь целей снижения веса, одновременно укрепляя здоровье сердечно-сосудистой системы и физическую форму, добавляют специалисты.

