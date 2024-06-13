Как лучше приготовить яйца: это поможет сбросить лишний вес

Яйца давно считаются источником питательных веществ, и то, как вы их готовите, играет важную роль в увеличении их пользы для здоровья. Eatthis рассказал, что некоторые методы приготовления могут повысить питательную ценность и помочь вам в похудении.

Среди различных способов приготовления яиц самым популярным является мягкая варка. Этот метод предполагает варку целого яйца в скорлупе в кастрюле в течение примерно шести минут.

В результате получается затвердевший белок с отличным жидким желтком. После того как вы ненадолго охладите яйцо в холодной воде, вы можете снять скорлупу и наслаждаться им вместе с вкусным тостом из авокадо.

По сравнению с яйцами-пашотами, яйца, сваренные всмятку, сохраняют больше питательных компонентов, особенно белка. Всестороннее исследование, опубликованное в журнале The Journal of Sports Science&Medicine, показало, что белок из яиц более эффективно используется нашим организмом для роста по сравнению с другими животными белками. Увеличивая потребление нежирного белка, вы можете стимулировать рост мышц, ускорить метаболизм и эффективно снизить жировые отложения.

Яйца, сваренные всмятку, также сохраняют пользу желтка. Он содержит термочувствительные питательные вещества, такие как холин, борющийся с жиром на животе, селен, регулирующий обмен веществ, а также витамины D, B2 (рибофлавин) и B12, повышающие настроение, иммунитет и энергию.

Исследования, в том числе опубликованные в Journal of Agricultural Food Chemistry, показали, что высокая температура при приготовлении пищи может привести к потере до 18 процентов антиоксидантов желтка, борющихся со свободными радикалами. Выбирая мягкую варку, вы храните эти ценные микроэлементы для оптимальной пользы для здоровья.

Кроме того, мягкая варка яиц дает преимущество в плане калорийности. Многие способы приготовления яиц подразумевают добавление жиров, таких как масло или сливочное масло, которые добавляют дополнительные калории. Только одна столовая ложка сливочного масла может добавить примерно 100 калорий в ваш завтрак. Мягкая варка устраняет потребность в таких добавках, избавляя вас от лишних калорий и способствуя похудению.

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