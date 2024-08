12 привычек, замедляющих ваш метаболизм: научный взгляд

Чтобы сбросить жир, важны не только физические упражнения и правильное питание, но и эффективность метаболизма, помогающего сжигать калории. Вы должны определить, какие ваши ежедневные привычки могут замедлять метаболизм и предпринять действия, способные их исправить.

Что именно разрушает метаболизм и тормозит процесс похудения, рассказали в Eat This, Not That. Избавьтесь от этих ошибок и попробуйте полезные пищевые привычки, чтобы уменьшить абдоминальный жир.

Не употребляете и не знаете о пробиотиках

Такой продукт, как греческий йогурт, полезен благодаря содержанию пробиотиков, которые могут поддерживать иммунную систему, ускорять метаболизм и сжигать жир. Однако, для эффективной работы пробиотиков нужна клетчатка, которую многие получают в недостаточном количестве, из-за потребления рафинированных углеводов.

Избегаете солнца

Большинство людей редко бывают на солнце и часто используют солнцезащитный крем, что может привести к дефициту витамина D, а также проблемам с метаболизмом. Витамин D важен для сохранения мышечной ткани и поддержания метаболизма, однако получить его можно через еду или солнечный свет.

Расстройства питания

Даже при напряженном графике не забывайте о регулярности питания. Исследования показали, что питание пищей с высоким содержанием жира может привести к большему набору веса, чем регулярное питание по одному и тому же графику.

Выбираете традиционную еду

Выбирайте органические продукты, поскольку пестициды могут замедлять метаболизм и затруднять потерю веса. Исследования показывают, что токсины в пестицидах оказывают влияние на щитовидную железу и могут нарушать процесс сжигания энергии в организме.

Покупаете морскую соль

Щитовидная железа нуждается в йоде для нормального функционирования, однако его дефицит может привести к нарушению метаболизма. Обычно йод содержится в поваренной соли, но морская соль его не имеет, поэтому она не обеспечивает необходимое количество йода.

Завершаете еду десертами

Не стоит заканчивать каждый прием пищи сладостями, поскольку это резко повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, избыток сахара быстро превращается в жир, что может замедлить ваш метаболизм.

Едите больше углеводов

Пицца и чипсы, изготовленные из рафинированных углеводов, не содержат клетчатки и могут замедлять метаболизм. Клетчатка требует больше энергии для переваривания, поэтому ее отсутствие в рационе может привести к замедлению метаболизма.

Едите упакованную пищу

Упакованные продукты часто содержат консерванты и добавки, которые продлевают их срок хранения, но могут привести к увеличению веса и метаболическим проблемам. Уменьшение потребления таких продуктов может помочь поддерживать здоровье метаболизма.

Проводите слишком длительные тренировки

Высокоинтенсивные интервальные тренировки, известные как HIIT, могут быть более эффективными для похудения, чем длительные кардио, поскольку они способствуют большему потреблению кислорода и продолжают сжигать калории даже после его окончания. Исследования показывают, что женщины, выполняющие 20-минутные HIIT трижды в неделю, сбрасывают больше веса, чем занимающиеся 40 минутами стабильного кардио по этому же графику.

Не обходитесь без кофеина

Хотя кофеин может ускорить метаболизм утром, чрезмерное потребление этого напитка в течение дня может мешать сну и подавлять аппетит, что приводит к накоплению жира. Кроме того, недостаточное питание из-за частого употребления кофеина может замедлить метаболизм и вызвать накопление жира.

Ваша спальня слишком теплая

Понижение температуры в комнате может помочь увеличить количество бурого жира, сжигающего калории. Таким образом, если засыпать в более холодных условиях, это может стимулировать метаболизм и способствовать похудению.

Не носите с собой бутылку с водой

Вода важна для метаболических реакций, поэтому недостаточная гидратация может замедлить метаболизм. Потребление около 400 мл воды может на время повысить скорость метаболизма на 30%.

